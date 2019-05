ORF SPORT + mit den Eishockey-WM-Viertelfinalspielen Russland – USA und Tschechien – Deutschland

Am 23. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 23. Mai 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den Eishockey-WM-Viertelfinalspielen Russland – USA um 16.00 Uhr und Tschechien – Deutschland um 20.00 Uhr, die Höhepunkte von der Südsteiermark-Classic 2018 um 18.45 Uhr, „Players – das Golfmagazin 2019“ (Folge 3) um 19.30 Uhr und das Judo-Bundesliga-Magazin um 22.45 Uhr.

Von 10. bis 26. Mai geht in der Slowakei die IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft über die Bühne. ORF SPORT + überträgt an allen Spieltagen live. Im Viertelfinale treffen am 23. Mai Russland – USA und Tschechien – Deutschland aufeinander. Die Kommentatoren sind Michael Berger und Daniel Warmuth, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

In Folge 3 zeigt das Golfmagazin „Players“ folgende Beiträge: Alpine gegen Nordische beim Golfen; Mein Weg zum Golf: Ein Porträt mit besonderer Geschichte; Natursache – Wie ökologisch ist ein Golfplatz?; Der gute Tipp: Der kurze Chip; Golf versus Minigolf. „Players“, das Sport- und Service-Magazin für alle Golf-Fans, bietet spannende und interessante Beiträge über die Faszination des Golfens, zeigt die Schönheit der heimischen Golfregionen, stellt die heimischen Top-Turniere in den Fokus, hilft in Fragen zu Gesundheit und Fitness und fördert den Spaß am Spielen.

Details unter https://presse.ORF.at. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 22. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

