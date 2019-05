Das Grand Opening der Landesgalerie Niederösterreich am Samstag, 25. Mai 2019 ab 11.20 Uhr live in ORF 2

Umfangreiche Berichterstattung in ORF 2, auf Radio Niederöszerreich und noe.ORF.at

St. Pölten (OTS) - Mit der Landesgalerie Niederösterreich erhält die Stadt Krems ein spektakuläres neues Wahrzeichen – und das österreichische Kunstschaffen ein neues Museum mit 3.000m² Ausstellungsfläche. Der feierliche Festakt zur Eröffnung der Landesgalerie aus der Kremser Minoritenkirche wird vom ORF Niederösterreich am 25. Mai live von 11.20 bis 13.00 Uhr im nationalen TV-Programm übertragen.

*Der Festakt live in ORF 2

Schauspielerin Katharina Stemberger führt durch den Festakt in der Minoritenkirche, in dessen Rahmen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Nicole Fritz, Direktorin der Tübinger Kunsthalle, die Festansprachen halten. Dazu werden der künstlerische Direktor Christian Bauer und Bernhard Marte, einer der Architekten, die Besonderheiten des Gebäudes und den Auftrag des Museums erklären; vier Kurz-Dokumentationen dokumentieren u.a. das Haus und seine Umgebung und die Ausstellungsarchitektur.

Schließlich folgt die offizielle Eröffnung vor der Landesgalerie, moderiert von Benedikt Fuchs, dem Leiter der ORF Niederösterreich Kulturredaktion.

*„Nö heute“ am Freitag und Samstag

Bereits am Freitag, 24. Mai wird „NÖ heute“ in ORF 2/N über die letzten Vorbereitungen vor der Eröffnung der Landesgalerie Niederösterreich aus Krems berichten. Am Samstagabend zeigt „NÖ heute“ dann eine Zusammenfassung des Festaktes und präsentiert die Eindrücke der ersten Besucherinnen und Besuchern des neuen Museums.

*Beitragsreihe auf Radio Niederösterreich

Noch bis Freitag, 24. Mai läuft um 17.40 Uhr im Rahmen des „Radioclub“ eine fünfteilige Beitragsreihe über die neue Landesgalerie, Themen waren zunächst die Idee und die Entstehungsgeschichte, nun weiters gibt es Beiträge über die spezielle Architektur des Hauses und die Bauphase. Zum Abschluss folgt ein Überblick über die fünf Eröffnungsausstellungen.

In der aktuellen Berichterstattung auf Radio Niederösterreich werden die „Nö Journale“ um 12, 17 und 18 Uhr sowie die stündlichen Nachrichten ausführlich über die Eröffnung informieren.

*Livestream auf noe.ORF.at

Auch im Internet, auf noe.ORF.at, wird der Eröffnungsfestakt am 25. Mai via Livestream zu sehen sein. Zudem sind eine Bilderreise durch die Entstehungsgeschichte des neuen Museums und eine erste Besucher-Reportage geplant.

