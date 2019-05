Einladung zur Podiumsdiskussion "1989–2019 – Bilanz der Wende"

Dienstag, 4. Juni 2019, 18:30 Uhr, Polnisches Institut Wien, Am Gestade 7, 1010 Wien

Wien (OTS) - Es ist schon 30 Jahre her, seitdem sich in den Ländern Mittel- und Osteuropas tiefgreifende Veränderungen vollzogen haben. 1989 war ein Wendepunkt in der Geschichte Polens. Das politische System wurde vom Totalitarismus zur eingeschränkten Demokratie mit ersten teilweise freien Wahlen umgestaltet. Was ist die Bilanz nach der Wende und diesen 30 Jahren?

Journalisten aus Polen, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn, die von der Umwandlung betroffen waren, wollen ihre Erfahrungen vergleichen und diese Fragen in einer Diskussion beantworten.

Diskussionsteilnehmer:

* Lída Rakušanová, Journalistin, nach der sowjetischen Besetzung der CSSR eine der prägenden tschechischen Stimmen von Radio Free Europe * Jakub Kukla, stellvertretender Ressortchef Magazinsendungen des Polnischen Hörfunks

* Tibor Macák, langjähriger außenpolitischer Redakteur des Slowakischen Rundfunks

* Ágoston Mráz, Publizist, Politologe, Leiter von Nézőpont Intézet

Moderation:

* Prof. Oswald M. Klotz, Vize-Präsident des ÖJC & Chefredakteur [Statement]

Anmeldung bis 30. Mai 2019 unbedingt erforderlich:

sekretariat.wien@instytutpolski.org

Die gemeinsame Veranstaltung des Österreichischen Journalisten Clubs und des Polnischen Instituts Wien steht unter der Schirmherrschaft des Polnischen Hörfunks.

