Keine ungefragten Ratschläge beim CFD-Handel - Libertex setzt auf reinen Ausführungsservice

Als Broker mit reinem Ausführungsservice verzichtet Libertex auf Handelsempfehlungen. Trader entscheiden eigenständig, wann und was sie handeln.

Limassol (OTS) - Der CFD-Handel ermöglicht Tradern den Kauf und Verkauf von Differenzkontrakten und CFDs. Der internationale Broker Libertex mit Hauptsitz in Zypern unterstützt Anleger seit 1997 beim Online-Trading. Diese profitieren von zuverlässigen High-Speed-Plattformen und einer aktuellen Technologie. Der Anbieter verzichtet auf umfangreiche Handelsempfehlungen. Libertex bietet einen reinen Ausführungsservice. Die Kunden erhalten Zugang zu über 5.000 globalen Märkten. Auf diesen handeln sie mit: Aktien, Devisen, Rohstoffen oder Indizes.

Welche Basiswerte sie traden, obliegt ihrem eigenen Ermessen. Damit richtet sich Libertex an eigenverantwortliche Trader, die ihr finanzielles Glück in die eigenen Hände nehmen. Der Handel mit CFDs eignet sich für Anleger, die kurzfristige Chancen suchen. Sie halten die Differenzkontrakte für wenige Tage oder Wochen. Dabei bietet ihnen der Broker die Möglichkeit, so wenig oder oft zu handeln wie es ihnen vorschwebt.

