Sonderkommission Ballettakademie richtet Clearingstelle ein und startet Aufklärung

Die unabhängige Kommission unter der Leitung von VfGH-Präsidentin Brigitte Bierlein hat ihre Arbeit aufgenommen und eine Clearingstelle für Betroffene eingerichtet

Wien (OTS) - Die Sonderkommission wurde von Kanzleramtsminister Gernot Blümel damit beauftragt, mögliches Fehlverhalten an der Ballettakademie der Wiener Staatsoper aufzuklären. Die unabhängige Kommission besteht aus der Verfassungsgerichtshof-Präsidentin Brigitte Bierlein, der Rektorin der Universität für Musik und darstellende Kunst, Ulrike Sych, und der ehemaligen Präsidentin der Kinderschutzorganisation „Die Möwe“, Martina Fasslabend. Als kompetente Anlaufstelle für Opfer wurde eine eigenständige Clearingstelle eingerichtet. In der Infrastruktur der „Möwe“ stehen dort den Kindern und Jugendlichen bis zu fünf geschulte Psychologinnen und Psychologen zur Verfügung. Befragungen laufen bereits und werden in den nächsten Monaten fortgeführt. Betroffene Kinder und Jugendliche werden durch eigens geschulte Kinderpsychologinnen und Kinderpsychologen vertraulich und auf Wunsch anonym befragt.

Ein erster Zwischenbericht soll im Juli vorgestellt werden, der Abschlussbericht der Kommission erfolgt im Herbst. Unterstützt wird die Kommission von namhaften Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Ernährungsmedizin, der Pädagogik und des Ballettspitzensports.

Umfassende und unabhängige Aufklärung

Die Kommission Ballettakademie wird sich einer umfassenden und unabhängigen Aufklärung und Evaluierung der Vorwürfe gegenüber der Ballettakademie der Wiener Staatsoper widmen. Neben der vorbehaltlosen Aufklärung wird sich die Kommission auch mit der Ausarbeitung konkreter Verbesserungsvorschläge zur Verhinderung struktureller Fehler sowie mit pädagogischen, medizinischen und vor allem ernährungswissenschaftlichen Fragen beschäftigen. Die „Kultur der Ballettakademie“ wird ebenso im Fokus der Kommission stehen wie das Zusammenspiel mit der schulischen Ausbildung an der Boerhaavegasse im dritten Wiener Gemeindebezirk.

„ Die objektive Aufklärung möglichen Fehlverhaltens wird mit größter Sensibilität und unabdingbar durch die völlige Unabhängigkeit der Kommissionsmitglieder gewährleistet. Kindern und Jugendlichen ist in jeder Ausbildungsstätte dieses Landes mit einem zeitgemäßen und respektvollen Umgang zu begegnen, das trifft auch auf den Bereich Spitzen- und Leistungssport zu. Das muss uns als Gesellschaft ein zentrales Anliegen sein, und diese Kommission wird einen Beitrag dazu leisten “, sagt die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, Brigitte Bierlein.

Weitere Hinweise erbeten!

Für Hinweise und als Anlaufstelle für Betroffene wurde die Website www.kommission-ballett.gv.at eingerichtet. Die Clearingstelle ist unter der Telefonnummer +43 664 8414306 bzw. unter der Email office-clearing@mdw.ac.at erreichbar.

