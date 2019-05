younion-VdF: Die Tabelle der anderen Art 2018/19

Zahlungsmoral gesunken, Ausrüstung weiterhin großes Problem

Wien (OTS) - Am kommenden Wochenende fallen die letzten Entscheidungen in der heimischen Bundesliga. Der Ausgang der Tabelle der anderen Art steht bereits fest. Jeder einzelne Spieler der beiden Bundesligen nahm via Fragebogen an der Umfrage teil, insgesamt waren es 607 Spieler.

Auffällig bei der Zeugnisvergabe der Spieler für ihre Klubs ist, dass in der tipico-BL vier Vereine offensichtlich nicht ganz pünktlich zahlen. In der HPYBET-2. Liga ist das Ergebnis schon fast alarmierend: elf von 16 Vereinen erhielten in der Königskategorie nicht die volle Punkteanzahl. Austria Klagenfurt erhielt nur fünf Punkte und somit spiegelt dieses Ergebnis auch wider, warum es mit der Lizenzierung Probleme gab.

Nach wie vor scheint es auch Aufholbedarf in der medizinischen Betreuung zu geben. Beim SC Wiener Neustadt wurde dieser Bereich sogar nur mit zwei Punkten bewertet.

Lediglich beim FC Red Bull Salzburg und beim FC Liefering wurde diese Kategorie der Ausrüstung mit zehn Punkten bewertet. Dieser Bereich stellt nun eine neue Baustelle für die Vereine im Umgang mit ihrem Personal dar. Laut Kollektivvertrag haben die Vereine ihren Arbeitnehmern die Ausrüstung in angemessenem Ausmaß zur Verfügung zu stellen. Unsere Vermutungen, die auf persönlichem Feedback mit Spielern basieren, wurden leider abermals bestätigt. In der tipico-BL weisen der TSV Hartberg, der WAC und der SV Mattersburg sogar nur vier Punkte auf.

Gernot Baumgartner, Sprecher der Vereinigung der Fußballer (VdF), einer Fachgruppe der younion _ Die Daseinsgewerkschaft: „Wer Profifußball spielen will, muss auch die dementsprechenden Voraussetzungen schaffen. Die Büroangestellten der Vereine werden sich auch nicht ihren PC selbst kaufen müssen. Darum sollten die Fußballer auch mit ihrem Werkzeug - den Fußballschuhen - standesgemäß ausgestattet werden.“

Die Tabelle der anderen Art wird im neuen Spielermagazin der Vereinigung der Fußballer veröffentlicht, das diese Woche erscheinen wird. Den Link finden sie hier:

www.spielermagazin.at/ wp-content/uploads/2019/05/52_Spielermagazin_web.pdf

Fragestellungen:

1. FRAGE: PÜNKTLICHKEIT DER AUSZAHLUNG VON GEHÄLTERN

2. FRAGE: KLARHEIT DER VERTRÄGE

3. FRAGE: LOHNFORTZAHLUNG BEI VERLETZUNGEN

4. FRAGE: INFORMATIONSAUSTAUSCH ZWISCHEN MANAGEMENT UND MANNSCHAFT

5. FRAGE: IMAGE DES KLUBS

6. FRAGE: MEDIZINISCHE BETREUUNG IM VEREIN

7. FRAGE: ANGEMESSENE AUSRÜSTUNG

Rückfragen & Kontakt:

younion _ Die Daseinsgewerkschaft

Referat für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Ronald Pötzl

Tel.: +431 31316 83615

Mail: ronald.poetzl @ younion.at