AVISO PK 28. Mai 2019, 9:30 Uhr: Eröffnungspressekonferenz VIENNA BIENNALE FOR CHANGE 2019

Wien (OTS) - Die „VIENNA BIENNALE FOR CHANGE 2019: SCHÖNE NEUE WERTE. Unsere Digitale Welt gestalten“ lenkt den Blick auf die Werte, auf deren Basis die Utopie einer ökonomisch und sozial gerechten sowie ökologisch nachhaltigen Zukunft Realität werden könnte. Neun Ausstellungen, eine übergreifende Konferenz und zahlreiche weitere Projekte und Veranstaltungen beziehen Position zu einer Zukunft, die wir wirklich wollen.

Die internationale Mehrspartenbiennale findet heuer bereits zum dritten Mal statt und wird vom MAK, der Universität für angewandte Kunst Wien, der Kunsthalle Wien, dem Architekturzentrum Wien und der Wirtschaftsagentur Wien sowie dem Slovak Design Center als Associate Partner und dem AIT Austrian Institute of Technology als außeruniversitärem Forschungspartner veranstaltet.



Termin: Dienstag, 28. Mai 2019, 9:30 Uhr

Ort: MAK-Vortragssaal, Stubenring 5, 1010 Wien



Es sprechen:

Christoph Thun-Hohenstein, Generaldirektor, MAK, und Leiter der VIENNA BIENNALE

Paul Feigelfeld, Medientheoretiker

Timna Boauer, Sprecherin, Time's Up

Anne Faucheret, Kuratorin, Kunsthalle Wien

Katharina Mischer, Designerin, mischer'traxler Studio

Nicole Stoecklmayr, Scenes of Architecture

Erwin K. Bauer, buero bauer



In Anwesenheit von:

Gerald Bast, Rektor, Universität für angewandte Kunst Wien

Angelika Fitz, Direktorin, Architekturzentrum Wien

Mária Rišková, Direktorin, Slovak Design Center, Bratislava

sowie

Janina Falkner, MAK-Kuratorin; Harald Gruendl, EOOS; Vanessa Joan Müller, Kuratorin, Kunsthalle Wien; Johanna Pichlbauer, Designerin; Victoria Vesna, Künstlerin und Kunstprofessorin an der UCLA; und Marlies Wirth, Kuratorin Digitale Kultur und Kustodin Sammlung Design, MAK



JournalistInnenführungen durch die Biennale-Projekte:



MAK

10:15–11:45 Uhr: Geführte Tour durch die Ausstellungen im MAK (10:15 Uhr: UNCANNY VALUES. Künstliche Intelligenz & Du / 10:40 Uhr: MAK DESIGN LAB / 11:05 Uhr: KLIMAWANDEL! Vom Massenkonsum zur nachhaltigen Qualitätsgesellschaft / 11:20 Uhr: FUTURE FACTORY. Urbane Produktion neu denken / 11:35 Uhr: SPACE AND EXPERIENCE. Architektur für ein besseres Leben)



14:30 Uhr: UNCANNY VALUES. Künstliche Intelligenz & Du

15:15 Uhr: MAK DESIGN LAB

16:00 Uhr: KLIMAWANDEL! Vom Massenkonsum zur nachhaltigen Qualitätsgesellschaft

16:30 Uhr: FUTURE FACTORY. Urbane Produktion neu denken

17:00 Uhr: SPACE AND EXPERIENCE. Architektur für ein besseres Leben



Universität für angewandte Kunst Wien – Angewandte Innovation Laboratory

12:00 Uhr: CHANGE WAS OUR ONLY CHANCE und Noise Aquarium



Kunsthalle Wien

13:00 Uhr/16:30 Uhr: Hysterical Mining (Start in der Kunsthalle Wien Museumsquartier, danach optional zur Kunsthalle Wien Karlsplatz)



13:00–18:00 Uhr

VIP-Preview im MAK für JournalistInnen gegen Voranmeldung (press @ viennabiennale.org) zugänglich.





ERÖFFNUNG VIENNA BIENNALE FOR CHANGE 2019:

Dienstag, 28. Mai 2019, 18:00 Uhr

MAK-Säulenhalle, Stubenring 5, 1010 Wien





