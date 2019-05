Buchneuerscheinung Gertrud Nagy: Können sie nicht oder wollen sie nicht?

Zur Beteiligung marginalisierter Eltern an Schulpartnerschaft und Elternbildung.

Eltern von Kindern an sogenannten Brennpunktschulen leben am Rand der Gesellschaft, sind also „marginalisiert“. Das zeigt sich auch daran, dass ihre Kinder im städtischen Raum vorwiegend an Neuen Mittelschulen (z.B. in Wien) oder an Integrierten Sekundarschulen (z. B. in Berlin) anzutreffen sind. Dort bleiben sie leistungsmäßig oft unter ihren Möglichkeiten und tendieren häufiger als andere Gleichaltrige dazu, Konflikte mit verbaler und körperlicher Aggression zu lösen.



Umso notwendiger wäre die ohnedies verpflichtende präventive Zusammenarbeit mit der Schule. Diese Eltern sind aber besonders schwer dafür zu erreichen. Wie sich das in der Schulpraxis zeigt, wird anhand von Interviews mit Leiterinnen einer österreichischen und einer deutschen Brennpunktschule illustriert. Es geht dabei auch um die Frage, was die Eltern an der Zusammenarbeit hindert. Die vielfältigen Begründungen führen zur sozial schwachen Lage und zur Bildungsferne als Ausgangspunkt. Abhilfe schaffen könnte eine fundierte Elternbildung. Aber auch dafür sind diese Eltern kaum erreichbar. Es gilt daher Anreize zu setzen, meint die Autorin.

Mit ihren Beobachtungen, fundierten Reflexionen und dem Aufzeigen von Lösungsansätzen lädt Gertrud Nagy zur Diskussion der gesellschaftspolitischen Frage ein: Will und kann man den Kreislauf unterbrechen, dass Kinder von Eltern am Rand der Gesellschaft wiederum zu Eltern marginalisierter Kinder werden?

Zu Gertrud Nagy

Dr.in Gertrud Nagy (Jg. 1948), Schulpraktikerin und Erziehungswissenschaftlerin, befasst sich seit vielen Jahren mit der Ausgangslage für den Bildungserfolg von Kindern aus sozial schwachem Milieu.

Gertrud Nagy: Wollen oder können sie nicht? Verlag Innsalz ISBN978-3-903154-93-3, 2019, 163 S. € 17,90

