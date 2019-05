Terminaviso - 4.Juni um 10:00 Uhr - Pressefrühstück Märchensommer 2019

Nina Blum präsentiert den Märchensommer 2019 - Das Dschungelbuch neu gebrüllt...

Wien (OTS) - Nina Blum und das Team des Märchensommer laden am 4. Juni 2019 um 10:00 Uhr zum Pressefrühstück in das Ellas Food & Drinks (1010 Wien, Judenplatz 9-10).



Thema: der Märchensommer NÖ & DAS DSCHUNGELBUCH neu gebrüllt

Es sprechen:

§ Nina Blum, Intendantin des Märchensommers

§ Franz Vinzenz, Ortsvorsteher Poysbrunn

§ Mogli und seine Freunde



Vom 4. Juli bis 25. August 2019 wird das Märchenschloss Poysbrunn im nordöstlichen Weinviertel (in nur 45 Minuten von Wien aus zu erreichen) zu Moglis Dschungel. Viele Abenteuer warten auf Mogli, seine Freunde und alle großen und kleinen Besucher! Ein weiteres neu-interpretiertes, spannendes Märchen zum Mitsingen, Mitspielen oder einfach zum Träumen.

Informationen unter: www.maerchensommer.at

Anmeldung: presse @ maerchensommer.at oder 0664 536 01 39

Rückfragen & Kontakt:

Märchensommer im Märchenschloss Poysbrunn - Kommunikation

Dr. Sonja Soukup

Tel: 0664 536 01 39

presse @ maerchensommer.at