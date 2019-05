Frantzén in Schweden belegt Spitzenplatz für 2019 auf der mit Spannung erwarteten jährlich veröffentlichen Liste der 100 besten Restaurants von Opinionated About Dining

San Sebastian, Spanien (ots/PRNewswire) - Opinionated About Dining hat heute seine maßgebliche Liste der besten 100+ europäischen Restaurants bekanntgegeben, auf der Restaurant Frantzén den ersten Platz belegt.

Neu gekrönt mit seinem prestigeträchtigen dritten Stern aus dem Jahr 2018 - als erstes Restaurant in Schweden überhaupt - unterstreicht dies seinen Stand in der Welt der Gastronomie.

Die Enthüllungen der diesjährigen Liste verteilen sich gleichmäig über Europa und kein einzelnes Land dominiert die begehrten Top 10. Schloss Schauenstein, Schweiz, verfehlte zum zweiten Mal in Folge knapp den ersten Platz und landete auf Platz 2. Asador Etxebarri, Spanien, auf der anderen Seite, konnte seinen dritten Platz von 2018 behaupten und somit beweisen, dass die einfache, jedoch raffinierte Kunst des Grillens einen Platz in der Spitzengastronomie hat.

L'Arpège aus Frankreich und Restaurant Quique Dacosta aus Spanien sind nicht aus den Top 10 wegzudenken, seit 2013 die erste Liste erschien, und ihre unglaublichen Leistungen wurden in diesem Jahr durch die Auszeichnungen Fünf Jahre in Folge in den Top 10 gewürdigt.

Auch Neulinge haben den Weg ins Rampenlicht gefunden, und als bestes neues Restaurant wurde Restaurant Barr aus Dänemark ausgezeichnet.

Lido 84, Italien, und Daniel Berlin, Schweden machten große Sprünge gegenüber 2018, von jeweils Platz 21 und 29 auf Platz 10 und 5,

Auch Noma aus Dänemark feierte ein grandioses Comeback mit Noma 2.0, das in diesem Jahr mit Platz 9 erstmals in die Liste aufgenommen wurde. Weitere Restaurants in den Top 10 sind: La Marine, Frankreich, und Le Calandre, Italien.

Steve Plotnicki, Gründer von OAD, kommentierte: "Von der Anerkennung, dass Björn Frantzéns Restaurant den ersten Platz unter den europäischen Restaurants verdient, obwohl es erst 18 Monate geöffnet ist, bis zu der Liste von wunderbaren neuen Restaurants, die erstmals in die Liste aufgenommen wurden, haben die Bewerter von OAD erneut gezeigt, dass sie die europäische Szene der gehobenen Gastronomie anführen."

Bilder von der Veranstaltung am 20. Mai:

https://drive.google.com/open?id=1Tr2tY5v3VK-JcxHgDzHaE9n7Cy-dNNyI

Die besten zehn Restaurants in Europa, OAD 2019:

Restaurant Frantzén, Schweden Schloss Schauenstein, Schweiz Asador Etxebarri, Spanien Restaurant Quique Dacosta, Spanien Daniel Berlin, Schweden Le Calandre, Italien L'Arpège, Frankreich La Marine, Frankreich NoMa 2.0, Dänemark Lido 84, Italien

Die vollständige Liste der Top 100 von OAD finden Sie hier: http://www.opinionatedaboutdining.com/2019/eu.html

Über OAD :

Jedes Jahr veröffentlicht OAD Listen der Top-Restaurants in verschiedenen Regionen der Welt, über die die führenden Bewerter der Website abgestimmt haben. Auf der Grundlage von mehr als 6.000 Bewertungen ist die Liste der einzige globale Restaurantführer, der neben der Qualität des besuchten Restaurants den Hintergrund und das Bewertungserlebnis des Bewerters berücksichtigt

www.opinionatedaboutdining.com

