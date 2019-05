KURIER: Heiße Spur zu Ibiza-Video führt in die Wiener Innenstadt

Ein Wiener Anwalt soll den Kontakt zu der vermeintliche Oligarchen-Nichte gelegt haben,sagt Johann Gudenus im KURIER-Gespräch

Wien (OTS) - Die Ibiza-Affäre dürfte ihren Anfang am 24. März 2017 im Wiener Innenstadtlokal „Le Ciel“ genommen haben – bei einem Treffen von Johann Gudenus und seiner Ehefrau mit der vermeintlichen Oligarchen-Nichte, ihrem deutschen Mittelsmann namens Julian Thaler und einem Wiener Anwalt. Das berichtet der KURIER in seiner Mittwochsausgabe sowie auf kurier.at.

Die zentrale Figur der Geschichte ist der Anwalt (Name der Redaktion bekannt, Anm.) mit Kanzlei in der Wiener Innenstadt. Er soll, berichtet der KURIER, mit der Video-Affäre um Strache und Gudenus in Verbindung stehen. Schon früher soll er einem PR-Berater der schwarzen Reichshälfte angeblich belastendes Material gegen FPÖ-Granden angeboten haben.

Der Anwalt soll es gewesen sein, der die vermeintliche Oligarchen-Nichte und ihren Mittelsmann Julian Thaler mit dem FPÖ-Politiker zusammengebracht hat, sagt Gudenus am Dienstag im Gespräch mit dem KURIER.

„Eine Immobilienmaklerin, die mit uns seit Langem befreundet ist, hat angerufen und gesagt: Da interessiert sich jemand für euer Jagdgrundstück“, sagt der Ex-FPÖ-Politiker. Damit kam der Wiener Anwalt ins Spiel.

Erst im Sommer kam es zum Treffen auf Ibiza – diesmal ohne den Anwalt: „Das Ansinnen der Dame war, mit dem Kind nach Wien zu übersiedeln, Vermögen zu transferieren und Geld anzulegen. Die Ursprungsidee war unser Grundstück“, erzählt Gudenus.

