BM Hofer zum Ableben von Niki Lauda: "Ich verneige mich vor ihm"

Wien (OTS) - Tief betroffen vom Ableben Niki Laudas zeigt sich Infrastrukturminister Norbert Hofer: "Die Nachricht war ein Schock für mich. Ich verneige mich vor seiner Leistung. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie - im Besonderen seiner Frau Birgit und den Kindern."

Die Wege von Norbert Hofer und Niki Lauda haben sich mehrmals gekreuzt. Nach der Matura an der HTL für Flugtechnik in Eisenstadt war Niki Lauda der erste Chef Hofers - und gleichzeitig auch Vorbild. Im Zuge rund um die Übernahme der Air Berlin durch Laudamotion hatten Hofer und Lauda nach Jahrzehnten wieder Kontakt. "Der erste Anruf, den ich in meiner Funktion als Minister entgegengenommen habe, kam von Niki Lauda. Kurze Zeit später durfte ich ihn dann auch als Besucher in meinem Büro empfangen", blickt Norbert Hofer zurück.



"Niki Lauda war eine echte Integrationsfigur. Als dreifacher Formel-1-Weltmeister machte Lauda unser Land stolz - als Airliner hat er tausende Jobs geschaffen und maßgeblich an Österreichs Reputation in der Luftfahrt beigetragen. Ich hätte gerne weitere Gespräche mit Niki geführt. Das ist nun leider nicht mehr möglich und macht mich traurig", so Minister Norbert Hofer.



