Die große Freiheit Zweirad fahren

Neue Technologien machen das Motorradfahren sicherer und komfortabler Der neue Notbremsassistent von Continental

Wien, (OTS) - Am 1. Januar 2019 waren in Österreich 534.643 Motorräder zugelassen. Das sind 3,1% mehr als ein Jahr zuvor. Einer der Gründe für die Zunahme: Motorräder werden immer sicherer. Der große Mobilitätstrend, die Digitalisierung, bestimmt zunehmend auch den Motorradmarkt. Motorisierte Zweiräder werden zum Beispiel mit Assistenzsystemen ausgerüstet, um die Fahrt noch sicherer zu machen. Immer bessere Reifen für alle möglichen Einsätze sorgen für ein deutliches Plus an Sicherheit. Vor allem auch das Thema Konnektivität ist wegweisend für die Branche. Die Kommunikation zwischen Motorrädern untereinander bzw. zwischen Motorrädern und anderen Verkehrsteilnehmern wird essenziell für einen sicheren Verkehr in der Zukunft da eine Vielzahl von Unfällen dadurch entsteht, dass Motorräder übersehen werden.

Notbremsassistent

Als erster Anbieter wird das Technologieunternehmen Continental einen Notbremsassistenten für Motorräder auf den Markt bringen. Das radarbasierte System gehört zur breiten Palette der modernen Fahrerassistenzsysteme, die Continental unter der Bezeichnung „Advanced Rider Assistance Systems“ zusammenfasst. Die neue, fünfte Generation der Radarsensoren von Continental, die sich unter anderem durch eine weiterentwickelte Objekterkennung auszeichnet, ermöglicht einen besonders leistungsfähigen Notbremsassistenten Die Unfallforschung von Continental hat ergeben, dass mit einem Notbremsassistenten ein Großteil der Auffahrunfälle verhindert werden könnte – in naher Zukunft sogar auch bei kreuzendem und entgegenkommendem Verkehr. Motorradfahrer kommen häufiger in Situationen, in denen sie die Geschwindigkeit anderer Verkehrsteilnehmer schwer einschätzen können. Der Motorrad-Notbremsassistent hat daher in erster Linie einen indikativen Charakter. Er weist den Fahrer auf kritische Situationen hin und macht diese schneller verständlich. Wie beim Auto reduziert das System auch hier die Geschwindigkeit mit dem Ziel, dass der Fahrer aufmerksam wird. Dadurch verkürzt sich die Reaktionszeit, und der Bremsweg kann sich erheblich verringern.

Abstandsregeltempomat und weitere „Advanced Rider Assistance Systems“

Der Intelligente Abstandsregeltempomat passt die Geschwindigkeit des Motorrads der des vorausfahrenden Fahrzeugs an. Im weiteren Entwicklungsportfolio von Continental. Der Totwinkelassistent, die Verkehrszeichenerkennung und der Intelligente Scheinwerferassistent, der, wann immer möglich und nötig, das Fernlicht einschaltet.

ContiTrailAttack 3 – ein Gewinn an Sicherheit

Der Reifen der neuesten Technologie ist optimal für lange Überlandfahrten ebenso wie im Stadteinsatz. Und das für eine breite Palette an Modellen. Der Reifen ist schon nach 1500 Metern auf Betriebstemperatur und braucht aufgrund der neuartigen „TractionSkin“-Technologie von Continental nur eine minimale Einfahrzeit. Die Mischung und ein modifizierter Profilschnitt ermöglichen mehr Nässegrip und bieten eine hohe Zuverlässigkeit über die gesamte Laufleistung. Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen vorläufigen Umsatz von etwa 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten.

Die Division Reifen verfügt über 24 Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Als einer der führenden Reifenhersteller hat sie 2017 mit rund 54.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 11,3 Mrd. Euro erwirtschaftet. Continental zählt zu den technologisch führenden Reifenproduzenten und verfügt über ein breites Produktportfolio für Pkw, Nfz und Zweiräder. Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung leisten einen wichtigen Beitrag zu sicherer, wirtschaftlicher und ökologisch effizienter Mobilität. Dazu gehören auch Dienstleistungen für den Handel und für Flotteneinsätze sowie digitale Managementsysteme rund um Nutzfahrzeugreifen.

