Währing: Konzert „Filmmelodien treffen Opernarien“

Wien (OTS/RK) - Der Tenor Vincent Schirrmacher, ein beliebter Solist an der „Volksoper Wien“, tritt auf Einladung des Kultur-Vereines „Initiative Währing“ am Donnerstag, 23. Mai, im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100) auf. Das um 19.30 Uhr beginnende Konzert hat den Titel „Filmmelodien treffen Opernarien“. An diesem Abend soll ein bunter Liederreigen das Publikum erfreuen. Begleiter des Sängers Vincent Schirrmacher ist der Pianist Wolfgang Fritzsche. Die Veranstaltung im Festsaal des Amtsgebäudes (2. Stock) wird seitens des Bezirkes unterstützt. Der Eintritt ist frei. Vergabe von Zählkarten: Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing (1. Stock, Dienstag/Mittwoch: 8.00 bis 15.00 Uhr, Donnerstag: 8.00 bis 17.30 Uhr). Auskunft: Telefon 4000/18 115, E-Mail post@bv18.wien.gv.at. Zuschriften via E-Mail an den Kultur-Verein „Initiative Währing“: kulturverein@kulturinitiative18.at.

Allgemeine Informationen:

Tenor Vincent Schirrmacher (Volksoper Wien): www.volksoper.at/volksoper_wien/ensemble/solisten/

Kultur-Verein „Initiative Währing“: www.kulturinitiative18.at

Veranstaltungen im 18. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

