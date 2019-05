1Europa: Krainer freut sich über prominente Unterstützerinnen und Unterstützer

1Europa-Kandidatin Marion Krainer wird unter anderem von Viktor Gernot, Adriana Zartl, Christoph Fälbl, Nadja Maleh unterstützt

Wien (OTS) - "Ich freue mich sehr, dass so viele Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde sowie Unterstützerinnen und Unterstützer offen hinter mir und meiner Kandidatur stehen", so Marion Krainer, Listen-Zweite der Initiative 1Europa, voller Stolz und in Vorfreude auf das Wahlkampf-Finish am Donnerstag.



"Meine Vorzugsstimme für Marion Krainer und das nicht nur, weil sie die einzige Politikerin ist, die ich persönlich kenne und mit der ich befreundet bin, sondern auch, weil Marion gerade heraus und grundehrlich, empathisch, aber auch konfliktbereit, integer und grundanständig is", sprich Viktor Gernot eine klare Wahlempfehlung aus.

"Sie hört zu und setzt um. Sie interessiert sich für die Anliegen ihrer Mitmenschen und vertrtitt diese mit Überzeugung und Herz", erklärt Adriana Zartl ihr Engagement.

Das Komitee:

- Viktor Gernot (Kabarettist und Musiker)

- Adriana Zartl (Schauspielerin und Moderatorin)

- Nadja Maleh (Kabarettistin und Schauspielerin)

- Christoph Fälbl (Schauspieler und Kabarettist)

- Shlomit Butbul (Sängerin, Schauspielerin und Mutter)

- Caroline Athanasiadis (Sängerin, Schauspielerin, Kabarettistin)

- Monika Ballwein (Sängerin)

- Andy Woerz (Kabarettist, Sänger, Sprecher)

- Barbara Raunegger (Musicaldarstellerin)

- Susanna von der Burg (Opernsängerin)

- Uschi Nocchieri (Schauspielerin, Regisseurin, Trainerin)

- Michaela Bischof (Unternehmerin)

- Janina Lebiszczak (Journalistin)



