Ableben von Niki Lauda: ING kondoliert

Wien (OTS) - „Österreich verliert eine herausragende Persönlichkeit", kondoliert der CEO der ING in Österreich, Barbaros Uygun, zum Tod von Niki Lauda. Lauda fungierte von 2009 bis 2015 als Testimonial der Bank, die damals ING-DiBa hieß.



In den Spots mit der eingängigen Zeile „Ich hab‘ ja nichts zu verschenken“ trat Lauda als Sparmeister auf. „Unsere Bank hat Lauda viel zu verdanken. Er hat entscheidend mitgeholfen, unser Angebot auf sympathische Weise bekannt zu machen. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie“, so Uygun.

