AVISO Jüdisches Museum: „Café As. Das Überleben des Simon Wiesenthal“

Wien (OTS/RK) - Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, zeigt von 29. Mai 2019 bis 12. Januar 2020 die neue Ausstellung „Café As. Das Überleben des Simon Wiesenthal“. Simon Wiesenthal ist heute als jener Mann bekannt, der sein Leben der Gerechtigkeit für die Opfer der Shoah widmete. Sein Beruf als Architekt, den er bis zu seiner Verfolgung durch das NS-Regime ausübte, ist jedoch in Vergessenheit geraten. Die Ausstellung zeigt 80 detailreiche Entwürfe Wiesenthals für das „Café As“, die er für den polnischen Gefangenen Edmund Staniszewski anfertigte, der ihm immer wieder Essen zusteckte und so das Leben rettete. Staniszewski hoffte, nach der Befreiung ein Kaffeehaus in Posen eröffnen zu können, zur Errichtung des „Café As“ kam es jedoch nie. Ein einzigartiges, signifikantes Zeugnis des Überlebens im mörderischen System des Nationalsozialismus.

Die VertreterInnen der Medien sind zum Mediengespräch und zur anschließenden Pressebesichtigung der Ausstellung herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Dienstag, 28. Mai 2019, 11:00 Uhr

Ort: Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien

Bei der Präsentation stehen Direktorin Danielle Spera sowie Kuratorin Michaela Vocelka für Ihre Fragen zur Verfügung.

Um Anmeldung unter +43 1 535 04 31-110 oder unter presse@jmw.at wird gebeten!

