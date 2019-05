LH Mikl-Leitner zum Ableben von Niki Lauda

Ein Botschafter Österreichs in der Welt

St. Pölten (OTS/NLK) - „Niki Lauda war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, der den Sport und die Wirtschaft über Jahrzehnte geprägt hat. Und er war obendrein ein großartiger Botschafter Österreichs in der ganzen Welt“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Ableben von Niki Lauda. „Mit seinen Leistungen und Erfolgen als Rennfahrer und seiner jahrzehntelang erfolgreichen Tätigkeit als Unternehmer war er auch Vorbild und Leitfigur für sehr viele Menschen. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie“, so Mikl-Leitner.

