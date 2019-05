Mit der TGA und OETHG zum unvergesslichen Event!

Die TGA des BFI Wien und die Akademie der OETHG starten Anfang Oktober die berufsbegleitende Werkmeisterschule Veranstaltungs- und Eventtechnik.

Wien (OTS) - Die Stadt Wien entwickelt sich immer mehr zur Eventhochburg: Bis 2024 soll eine Eventhalle für rund 20.000 Besucher in St. Marx errichtet werden. Die Donaubühne soll 2020 mit einem Probebetrieb starten und das Donauinselfest ist seit 1984 ohnehin Pflichttermin für knapp drei Millionen Besucher – um nur drei Highlights zu nennen. Mit der wachsenden Zahl an Veranstaltungen steigt auch der Bedarf an Profis in Sachen Veranstaltungs- und Eventtechnik. Die TGA des BFI Wien und die Akademie der OETHG tragen dieser Nachfrage nun mit einer eigenen Werkmeisterausbildung Rechnung: In der ab Oktober erstmals zur Gänze in Wien abgehaltenen berufsbegleitenden Werkmeisterschule Veranstaltungs- und Eventtechnik bekommen Interessierte all jene fachpraktischen Fähigkeiten praxisnah vermittelt, die notwendig sind, um im Veranstaltungsbusiness erfolgreich zu sein.

Das Curriculum reicht von Mitarbeiterführung, Pyrotechnik, Anlagen-und Steuerungstechnik über Multimedia-, Licht-, Video- und Tontechnik bis hin zu Bühnentechnik und Statik. „Wer im Eventbereich Meisterqualifikationen erlangen möchte, erhält in vier Semestern eine moderne und zukunftsorientierte Ausbildung am neuesten Stand der Technik und hat damit die besten Voraussetzungen, um eine Führungsposition einzunehmen oder sich selbständig zu machen“, beschreibt Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer des BFI Wien, den USP der Ausbildung.

Modular und berufsbegleitend

Die Ausbildung, die sich an Personen mit abgeschlossener facheinschlägiger Berufsausbildung – Lehrabschluss oder HTL-Fachschule – richtet, dauert vier Semester und wird in jährlich acht Wochenblöcken unterrichtet. Sie ersetzt den fachlichen Teil der Berufsreifeprüfung, berechtigt die Absolventen zur Lehrlingsausbildung und ermöglicht eine Weiterqualifizierung zum Ingenieur. „Der hohe Praxisbezug und die zu erlangenden attraktiven Zusatzqualifikationen im Veranstaltungsbereich sind ein großes Alleinstellungsmerkmal dieser Ausbildung“, erklärt Sonja Blackwell, Geschäftsführerin von der Akademie der OETHG, abschließend.

Weitere Informationen zur Ausbildung und zu Fördermöglichkeiten finden Sie hier: www.tga-wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jan Weinrich, MBA

BFI Wien, Leiter Unternehmenskommunikation

j.weinrich @ bfi.wien

T +43 1 811 78-10 355

M +43 699 168 62 355