DFB-Pokalfinale LIVE: Marcel Reif kommentiert bei ServusTV

RB Leipzig vs FC Bayern München, am Sa., 25.05., ab 19:00 Uhr – LIVE!

Wals bei Salzburg (OTS) - Am Samstag steigt mit dem Showdown im Berliner Olympiastadion ein Highlight der Fußballsaison. Live und exklusiv zu sehen im österreichischen Free-TV bei ServusTV!

Marcel Reif kommentiert, Steffen Freund analysiert

Reporter-Legende Marcel Reif feiert in Berlin sein Debüt am ServusTV-Mikro. Der Grimme-Preisträger und Gewinner des Deutschen Fernsehpreises ist eine Koryphäe als Kommentator. Reif berichtete für verschiedene Sender von zahlreichen Fußball-Weltmeisterschaften, kommentierte viele Champions-League-Endspiele und ist auch beim DFB Pokalfinale ein echter Routinier.

Als Experte wird Steffen Freund, Europameister und Champions-League-Sieger, an der Seite von ServusTV-Sportchef Christian Nehiba das Match vor Ort analysieren. Fieldreporterin Julia Kienast versorgt die Zuschauer mit Interviews vom Spielfeldrand.



ServusTV stimmt die Fußballfans bereits ab 19:00 Uhr live aus Berlin mit umfangreichen Vorberichten, spannenden Interviews und Einschätzungen auf das Finale ein.





Alaba gegen Sabitzer und Co.

Mit Bayern-Star David Alaba sowie den Leipzig-Spielern Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Stefan Ilsanker sind gleich vier Österreicher im Final-Einsatz. Nie zuvor in der jüngeren Geschichte des traditionsreichen DFB Pokals war Rot-Weiß-Rot so stark in einem Endspiel vertreten. Alaba, zuletzt 2016 mit Bayern siegreich, ist mit bisher vier Pokalsiegen österreichischer Rekordchamp. Aber auch andere heimische Legenden wie Gustl Starek, Peter Pumm, Bruno Pezzey, Franz Wohlfahrt, Andreas Herzog und Sebastian Prödl sowie die Trainer Adi Patek, Willi Hahn, Max Merkel und Ernst Happel sind in der Siegerliste verewigt.

Österreichische Spieler im Fokus



Als neuer DFB-Pokalpartner in Österreich wird ServusTV ab dem Finale 2019 bis einschließlich dem Finale 2022 pro Saison mindestens acht DFB-Pokal-Matches (die Topspiele jeder Runde) live übertragen und dabei die österreichischen Spieler in den Fokus rücken. ServusTV wird bei jedem Match mit eigenem Team vor Ort sein. Im Anschluss an jede Live-Übertragung gibt es zudem ausgewählte Highlights jeder Runde kompakt zusammengefasst. Die Highlights sowie die Spiele stehen nach Ausstrahlung in der ServusTV-Mediathek zur Verfügung.



