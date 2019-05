Neue psychische-Beratungs-Plattform mentality startet ab 1. Juni

Online einfachen, schnellen und sicheren Zugang zu psychischer Beratung.

Graz (OTS) - Über die neue Online Beratungsplattform mentality.at können Klienten ab sofort kurzfristig, mit nur wenigen Minuten Vorlauf, Beratungstermine mit Psychotherapeuten und klinischen Psychologen vereinbaren - auch abends oder am Wochenende. Derzeit wird die Beratung in den Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Russisch und Ukrainisch angeboten.

mentality ermöglicht kurzfristig buchbare Einzeltermine über ein sicheres Video-Konferenz-System. Es gibt keine Vertragsbindung und keine Mitgliedschaft.

„Mit mentality schließen wir eine Lücke in der psychischen Beratung und schaffen schnelle und flexible Unterstützung für Hilfesuchende“ , betont mentality Gründer und Geschäftsführer Dr. Gerald Niederwieser. „Interessenten können Termine einfach und vertraulich per Video mit dem Computer, Tablet oder Handy von zu Hause, im Urlaub oder auf Geschäftsreise wahrnehmen. Unser Angebot ist in dieser Form einzigartig in Österreich.“

Die Beratung erfolgt durch in Österreich zertifizierte Psychotherapeuten und klinische Psychologen, die in der Liste des Bundesministeriums eingetragen sind. Für einen reibungslosen, sicheren Ablauf der Video-Konferenz nutzt mentality eyeson, das für seine patentierte Single Stream Technologie mehrfach ausgezeichnet wurde.

„Wir haben uns bewusst für das Video-Konferenz-Tool entschieden, da Mimik und Gestik für die Beratung überaus wichtig sind. Gerade in der psychischen Beratung finden wir Chat und telefonische Beratung nicht so geeignet.“ erklärt Niederwieser, der als Facharzt für Neurologie und Psychiatrie 30 Jahre Beratungs- und Therapieerfahrung mitbringt.

Mit mentality erhalten Interessenten eine umfassende Auswahl an selbstständigen Experten und wählen individuell nach Verfügbarkeit, Fachgebiet und Sprache. Zur Verfügung stehen drei Zeitfenster: 10 Minuten (Kennenlernen), 25 und 50 Minuten. Die Honorare werden von den gelisteten Psychotherapeuten und klinischen Psychologen selbst bestimmt.

Kurzfristig können Berater online ausgewählt und gebucht werden: sicher, vertraulich und schnell.

Die Spezialisten bieten über mentality eine Online Beratung bei dringendem Gesprächsbedarf, zur Prävention, zur Unterstützung laufender Therapien oder Hilfestellung als Nachbereitung an.

„Eines ist ganz klar: die Beratung über mentality ersetzt keine Therapie. Aber es ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich kurzfristig eine professionelle Meinung einzuholen oder sich auszusprechen“ , betont Dr. Gerald Niederwieser abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Susanne Heidinger

E. marketing @ e-menta.at

T. 06766340475