Nehammer: Spendenaffäre bestätigt, dass Kickl in dieser Situation nicht als Innenminister tragbar ist

Zeugenaussagen in ORF-Bericht über mögliche Involvierung Kickls in Spendenaffäre

Wien (OTS) - „Gestern tauchten im ORF Zeugenaussagen auf, wonach Herbert Kickl in die Spendenaffäre rund um den FPÖ-Verein involviert sei und es Treffen zwischen ihm, Strache und einem potentiellen Spender gegeben haben soll. Damit ist klar: Herbert Kickl kann nicht weiter Innenminister sein. Hier braucht es volle und lückenlose Aufklärung. Diese ist mit ihm in diesem Amt nicht gewährleistet“, so Karl Nehammer, Generalsekretär der Volkspartei.

