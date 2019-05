Mail Boxes Etc. präsentiert sein erstes Pakethotel

Burgenland/Eisenstadt (OTS) - Während einerseits die Zahl der Online-Bestellungen rapide zugenommen hat, fehlt es andererseits in vergleichsweise kleineren Städten an simplen und komfortablen Zustellungsmöglichkeiten. Im Türspalt eingeklemmte Briefe, vor den Türen oder in Gärten abgestellte Pakete, tagelanges bzw. wochenlanges Warten auf Sendungen sowie die zunehmende Abhängigkeit von hilfsbereiten Nachbaren sind die Folgen.

Manfred Roth, Franchisenehmer und Eigentümer des MBE-Centers in Eisenstadt, hat sich dieser Problematik angenommen und eine einfache, sichere und vor allem zeitsparende Lösung für seine KundInnen entwickelt. Die Lösung heißt: MBE-Pakethotel !

Alle Vorteile auf einem Blick

Das Pakethotel ist an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag geöffnet.

Die Nutzung des Pakethotels gewährleistet eine einfache und diskrete Zustellung etwaiger Lieferungen.



Direkte Sendungen in das Pakethotel werden sicher gelagert und garantieren zeitliche Unabhängigkeit.

Die Abholung größerer Pakete ist während der Öffnungszeiten des MBE-Centers in Eisenstadt möglich.

Falls Pakete zurückgeschickt werden sollen, bietet MBE Rücksendemöglichkeiten mit allen Paketdiensten an.

So funktioniert's

Im MBE-Pakethotel können Einzelzimmer, Mehrbettzimmer und Business-Suiten für Firmen oder mehrere Personen gemietet werden. Die Anmeldung hierfür erfolgt an der Rezeption des MBE-Centers in Eisenstadt. Anschließend erhalten alle Gäste einen Zugangscode zur Aktivierung der App "Nuki Smart Lock", welche den 24 Stunden Zugang zu den jeweiligen Hotelzimmern garantiert. Anstatt der eigenen Wohnadresse können registrierte Gäste bei Onlinebestellungen ab jetzt die Adresse des Pakethotels inkl. ihrer Zimmernummer angeben. Sobald die Lieferungen eingetroffen sind, erhalten die Gäste eine Bestätigung und können den für sie besten Zeitpunkt bezüglich der Abholung festlegen.

Über Mail Boxes Etc. (MBE)

Hinter der Marke Mail Boxes Etc. steht das weltweit größte Franchisenetzwerk für Dienstleistungen in den Bereichen Verpackung & Versand, Grafik & Druck sowie Lagerhaltung & Auftragsabwicklung.

MBE hat es sich zur Aufgabe gemacht KundInnen sämtlicher Branchen individuell zu beraten und als Problemlöser erfahren zur Seite zu stehen. Um diese Aufgabe bestmöglich zu erfüllen arbeitet ein internationales Netzwerk aus zuverlässigen Partnern tagtäglich mit viel Engagement, Kompetenz und Freude daran, allen KundInnen die notwendige Unterstützung anzubieten.

Weitere Infos unter: mbe.co.at

