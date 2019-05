Feldenkrais Institut Wien lädt ein

Nachhaltiges somatisches Lernen, Neuroplastizität nutzen

Durch das Praktizieren der Feldenkrais Methode erleben sich Menschen beweglicher und lebensfreudiger. Integration beinhaltet Differenzierung, die Verbindung von Teilen zu einem harmonischen Ganzen - und das führt zu tiefgreifenden, nachhaltigen Verbesserungen. Donna Ray

Die Feldenkrais Methode kann man am besten verstehen, wenn man sie spürt. Joy Ackwonu

Wien, Österreich (OTS) - „ Die Feldenkrais Methode kann man am besten verstehen, wenn man sie spürt. “, so Joy Ackwonu, Co-Leiterin des Feldenkrais Institut Wien. Daher lädt das größte Feldenkrais Zentrum in Europa Interessierte ein, eine Schnupperstunde zu besuchen. Zusätzlich gibt es am 4. Juni einen kostenlosen Info-Abend zur demnächst startenden Ausbildung zum/zur Feldenkrais LehrerIn.

Die international anerkannte Feldenkrais Ausbildung startet im Juli 2019 in Wien und wird von der renommierten Feldenkrais Trainerin Donna Ray, MA. geleitet. Sie hat ihre fachlichen Schwerpunkte in Psychologie und interpersoneller Neurobiologie: " Durch das Praktizieren der Feldenkrais Methode erleben sich Menschen beweglicher und lebensfreudiger. Integration beinhaltet Differenzierung, die Verbindung von Teilen zu einem harmonischen Ganzen - und das führt zu tiefgreifenden, nachhaltigen Verbesserungen. " Lehrende und Trainees kommen aus der ganzen Welt, Unterrichtssprache ist Englisch. Die Ausbildung ist weltweit anerkannt, das Abschlusszertifikat international gültig. Bewerbungen werden ab sofort entgegengenommen, siehe www.feldenkraisinstitut.at.

Fotodownload: www.feldenkraisinstitut.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Verena Krausneker, presse @ feldenkraisinstitut.at, 0699/12076617