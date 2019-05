Seminar: Hotelbewertungen richtig nutzen & kommentieren

Weltweit erfolgreichstes Training zu ORM im Tourismus in Wien



Wie kann ich effizient auf Online-Bewertungen reagieren? Wie gehe

ich mit Kritik um? Wie werden Gäste zu Feedback motiviert? Darum

geht es in den Seminaren von Alexander Fritsch und Holger Sigmund,

Bewertungsprofis und Autoren des Buches „Hotelbewertungen richtig

nutzen“.



Bereits über 7.000 Gastgeber in 20 Ländern haben an den Seminaren

teilgenommen und sind begeistert.



Das Ganztages-Seminar inklusive Verpflegung kostet 289 Euro.



Datum: 3.6.2019, 09:00 - 17:30 Uhr



Ort:

Magdas Hotel

Laufbergergasse 12, 1020 Wien



Url: https://www.hotelbewertung-seminare.com/



Rückfragen & Kontakt:

Servus Tourismuspartner OG

Alexander Fritsch

+43 (0)5574/22530-2

info @ tourismuspartner.co.at

www.tourismuspartner.co.at