CleverTap verstärkt die oberste Führungsriege und treibt die Produktentwicklung und Marktexpansion voran

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Der Kundenlebenszyklus-Technologieanbieter CleverTap gab heute strategische Neuzugänge im Führungsteam des Unternehmens bekannt, die die aggressiven Produktentwicklungs- und Marktexpansionspläne unterstützen sollen. Mitbegründer Anand Jain übernimmt nun offiziell das Amt des Chief Strategy Officer. Zudem wird der Produktentwicklungs- und Managementexperte Vishal Anand als Chief Product Officer Teil des Unternehmens, um das Wachstum in den Vereinigten Staaten voranzutreiben.

Vishal Anand, der ehemals Führungspositionen bei Perion und Dailyhunt inne hatte, übernimmt die Rolle des Chief Product Officer während der Mitbegründer Anand Jain nun offiziell den Position des Chief Strategy Officer antritt.

Anand Jain, der ehemalige CTO und Mitbegründer von Burrp!, verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung von Software für den gesamten Lebenszyklus and war im Jahr 2013 Mitbegründer von CleverTap. In seiner neuen Rolle wird Jain die mittel- und langfristigen strategischen Initiativen bei CleverTap leiten und Pläne für die globale Expansion und das globale Wachstum entwickeln. Zu seinen Verantwortungsbereichen zählt überdies die Entwicklung wichtiger Partnerschaften und neuer Initiativen.

"Wir wachsen mit rasanter Geschwindigkeit. In dieser Rolle werde ich die Aufgabe haben, dafür zu sorgen, dass alle beweglichen Elemente bei CleverTap nahtlos funktionieren und die geplanten Leistungen erbringen", so Anand Jain. "Unsere geografischen Expansionspläne sind aggressiv. Ich freue mich darauf, CleverTap als Chief Strategy Officer in diese neue Wachstumsphase führen zu dürfen."

Vishal stößt vom Tech-Unternehmen Perion Networks zu CleverTap. Dort bekleidete er die Rolle des Vice President of Product Management. Zuvor war er in der Position des Chief Product Officer bei Dailyhunt tätig, einer Anwendung zum Entdecken von Nachrichten und Inhalten. Dank seiner umfangreichen Erfahrung in der Vorbereitung, Entwicklung, Einführung und Skalierung zahlreicher B2B- und B2C-Produkte und -Technologien befindet er sich in einer idealen Position, um den Kundenstamm von CleverTap in neuen Branchen innerhalb der Vereinigten Staaten auszubauen.

"Ich freue mich, während solch transformativer Zeiten in der mobilen Marketingbranche zu CleverTap hinzuzustoßen", so Vishal Anand. "Durch den heftigen Wettbewerb, um die Aufmerksamkeit von Kunden zu wecken und zu erhalten, suchen Marketer und Unternehmen stets nach neuen Lösungen, um wirkungsvolle Interaktionen zu erwirken. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und darauf, den US-Markt auszubauen."

"Mit seiner hervorragenden Produkterfahrung wird Vishal einen entscheidenden Faktor für unsere Wachstumsstrategie bilden, mit der wir im Jahr 2019 weiter voranschreiten", kommentiert Sunil Thomas, Mitbegründer und CEO bei CleverTap. "Er konnte über die Jahre mitverfolgen, wie CleverTap sich entwickelte. Es freut mich, ihn in unserem Führungsteam willkommen heißen zu dürfen, und ich bin gespannt, was die nächste Phase mit sich bringen wird. Ich bin davon überzeugt, dass er eine solide Erfolgssteigerung für all unsere Bemühungen bedeuten wird."

Informationen zu CleverTap

CleverTap ist eine Plattform für das Kundenlebenszyklus-Management, die Marken dabei unterstützt, in großem Maßstab hervorragende Customer Experiences (Kundenerlebnisse) zu liefern. Mehr als 8.000 Unternehmen überall auf der Welt, einschließlich Vodafone, Star, Sony, Domino's Pizza, GO-JEK, Cleartrip und BookMyShow vertrauen auf CleverTap, um personalisierte Customer Experiences zu liefern und den Einfluss ihres Onmichannel-Marketings über den gesamten Kundenlebenszyklus zu verbessern. CleverTap verfügt über die Rückendeckung führender Venture-Capital-Firmen, wie Sequoia India, Tiger Global Management, Accel und Recruit Holdings, und ist in San Francisco, London, Singapore, Mumbai und Bengaluru tätig. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie clevertap.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn und Twitter.

