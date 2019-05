ÖVP - T E R M I N E

KW 21 von 20. Mai 2019 bis 26. Mai 2019

Wien (OTS) - Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

~

MONTAG, 20. Mai 2019

10:00 Pressegespräch mit BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann, Leiterin der Sektion II, Margareta Scheuringer und Geschäftsführer der Initiative "Teach for Austria", Gebhard Ottacher zum Thema "Erste Umsetzungsschritte des 9-Punkte-Plans gegen Gewalt und Mobbing an Schulen" (BMBWF, Minoritenplatz 5, 1010 Wien)



10:00 Podiumsdiskussion mit StS Mag. Karoline Edtstadler (Kongresshaus, Auerspergstraße 6, 5020 Salzburg)



10:15 Pressegespräch mit BM Mag. Gernot Blümel, MBA, VP-Spitzenkandidat MEP Dr. Othmar Karas und Landesgeschäftsführerin der Neuen Volkspartei Wien Mag. Bernadette Arnoldner zum Thema "Europa besser machen" (Neue Volkspartei, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien)



11:00 BM Dr. Margarete Schramböck empfängt gemeinsam mit Bundespräsidenten Dr. Alexander Van der Bellen den Panda Yuan-Yuan (Tiergarten Schönbrunn, Maxingstraße 13, 1130 Wien)



11:30 Foto- und Informationstermin mit BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann anlässlich des "Baubeginns der Kleintierklinik Vetmed" (Veterinärplatz 1, 1210 Wien)



13:30 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann und EU-Kandidat Mag. Wolfram Pirchner besuchen das St. Anna Kinderspital (Kinderspitalgasse 6, 1090 Wien)



15:30 BM Dr. Josef Moser nimmt an der "Eröffnung der Richterwoche" teil (Ars Electronica Center, Ars-Electronica-Straße 1, 4040 Linz)



15:30 EU-Kandidat Mag. Wolfram Pirchner bei "Wolfram Pirchner Persönlich" im Bezirk Döbling (Pyrkergasse 1, 1190 Wien)



17:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an der Opernpremiere "Andrea Cénier" mit Anna Netrebko teil (Wiener Staatsoper, Opernring 2, 1010 Wien)



17:00 Arbeitsgespräch zwischen Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka und dem chinesischen Parlamentspräsidenten Li Zhanshu (Palais Epstein, Dr.-Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien)



17:30 BM Elisabeth Köstinger zu Gast in "Heute Konkret" (Wiegelestraße 26, 1230 Wien)



18:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec und EU-Kandidat Mag. Wolfram Pirchner bei "Wolfram Pirchner Persönlich" im Bezirk Liesing (Gösser Schlössl, Geßlgasse 4, 1230 Wien)



19:00 Podiumsdiskussion des Bildungswerks Mittersill mit StS Mag. Karoline Edtstadler (Neue Mittelschule, Felberstraße 3, 5730 Mittersill)



19:00 VP-Spitzenkandidat MEP Dr. Othmar Karas und Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nehmen am "Auftakt zur Schlussoffensive" teil (Design Center, Europaplatz 1, 4020 Linz)



19:00 MEP Mag. Lukas Mandl nimmt an der Bürgerveranstaltung mit LR Ludwig Schleritzko teil (Dorfzentrum, Götzles Waidhofen 2, 3830 Waidhofen)



Besuchstag von BK Sebastian Kurz (Oberösterreich)



DIENSTAG, 21. Mai 2019

08:00 Verteilaktion mit Nationalratspräsidenten Mag. Wolfgang Sobotka und Bürgermeister Werner Krammer (3340 Waidhofen)



08:30 VP-Spitzenkandidat MEP Dr. Othmar Karas nimmt am "Europafrühstück des Österreichischen Gewerbevereins" teil (Palais Eschenbach, Eschenbachgasse 11, 1010 Wien)



17:00 Arbeitsgespräch zwischen Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka und dem ungarischen Parlamentspräsidenten Làszlò Kövèr (Palais Epstein, Dr.-Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien)



17:30 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann besucht die Buchpräsentation von Dr. Evelyne Adunka "Zionistenkongresse in Wien" (Musikverein, Musikvereinsplatz 1, 1010 Wien)



18:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec, VP-Spitzenkandidat MEP Dr. Othmar Karas und EU-Kandidat Mag. Wolfram Pirchner nehmen am "Arkadenfest" der neuen Volkspartei Wien und des Seniorenbundes Wien unter dem Motto "Ein Fest für Europa" teil (Neue Volkspartei, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien)



19:30 MEP Mag. Lukas Mandl nimmt am "Europa-Filmtalk" teil (Johann-Gassner-Haus, Laudongasse 16, 1080 Wien)



Besuchstag von BK Sebastian Kurz (Burgenland)



Besuchstag von BM Hartwig Löger (Vorarlberg)



BM Mag. Gernot Blümel, MBA, beim "Rat für Allgemeine Angelegenheiten" (Brüssel)



MITTWOCH, 22. Mai 2019

09:30 VP-Spitzenkandidat MEP Dr. Othmar Karas besucht das Hilfswerk Schwechat (Hilfswerk, Mautner-Markhof-Straße 1, 2320 Schwechat)



10:00 Ministerrat (BKA, 1010 Wien)



11:00 Betriebsbesuch von VP-Spitzenkandidat MEP Dr. Othmar Karas (Autohaus Keglovits, Schwechater Straße 59, 2322 Zwölfaxing)



12:00 Betriebsbesuch von VP-Spitzenkandidat MEP Dr. Othmar Karas (Cura Domo, Himberger Straße 14, 2320 Schwechat)



14:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec besucht die "Seniorenbund-Kegelmeisterschaften" in Ritzing (Vinea Sportzentrum, Am Sportplatz 1, 7323 Ritzing)



14:30 BM Dr. Josef Moser nimmt am Empfang anlässlich des "69. Österreichischen Städtetag 2019" mit Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen teil (Seehotel Rust, Seekanal 2, 7071 Rust)



15:30 Vortrag von VP-Spitzenkandidat MEP Dr. Othmar Karas bei der Raiffeisenbank Amstetten (Raiffeisenplatz 1, 3300 Amstetten)



17:00 VP-Spitzenkandidat MEP Dr. Othmar Karas besucht das Landesklinikum Mauer (Landesklinikum Mauer, Hausmeninger Straße 221, 3362 Amstetten)



19:00 BM Elisabeth Köstinger lädt gemeinsam mit der Landjugend zu einem "Stallgespräch" ein (8143 Dobl)



19:00 Einleitung von Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka anlässlich der ORF-III-Dokumentarreihe "Hugo Portisch – Die Geburt Europas" (Hofburg, 1010 Wien)



19:00 VP-Spitzenkandidat MEP Dr. Othmar Karas diskutiert zum Thema "Wir in Europa" (Schuberth-Stadion Melk, Postbreite 27, 3390 Melk)



19:30 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt an der JVP-Wien Veranstaltung "Poli.Tisch" teil (Stiegl Ambulanz, Alser Straße 4, 1090 Wien)



19:30 MEP Mag. Lukas Mandl und Abg.z.NR Karl Mahrer, BA, nehmen an der Veranstaltung zum Thema "Sicherheit" teil (Volksheim Kapellerfeld, Schillergasse 19, 2201 Gerasdorf bei Wien)



Besuchstag von BK Sebastian Kurz (Tirol)



Besuchstag von BM Elisabeth Köstinger (Steiermark, bis 23.5.)



BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt am formellen Rat der Europäischen Union "Bildung, Jugend, Kultur und Sport" teil (Brüssel)



BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann beim "Rat für Bildung" (Brüssel)



DONNERSTAG, 23. Mai 2019

10:00 BM Dr. Margarete Schramböck eröffnet die "didacta Digital Austria" mit Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer (Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz)



11:00 Pressekonferenz mit BM Elisabeth Köstinger und Landeshauptmann Hermann Schützenhofer zum Thema "Naturkatastrophen im Vormarsch, was tun?" (Steirischer Presseclub, Bürgergasse 2, 8010 Graz)



13:00 Keynote von BM Dr. Margarete Schramböck anlässlich der Veranstaltung "Wirtschaft am See" (5360 St. Wolfgang)



13:00 BM Elisabeth Köstinger eröffnet die "Österreichische Forsttagung 2019" (Benediktinerabtei, Seckau 1, 8732 Seckau)



14:45 MEP Mag. Lukas Mandl nimmt am Zusammentreffen nach dem "Sternwandertag" des Seniorenbundes Schwechat teil (Heurigenschenke Schüller, Rauchwarth 9, 2201 Gerasdorf bei Wien)



16:00 Begrüßungsworte von Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka anlässlich der Gedenkfeier für die "WiderstandskämpferInnen" (Justizpalast, Schmerlingplatz 10, 1010 Wien)



17:00 MEP Mag. Lukas Mandl nimmt an der Veranstaltung "Grätzl goes Europe" teil (weXelerate, Praterstraße 1, 1020 Wien)



Besuchstag von BK Sebastian Kurz (Vorarlberg)



Arbeitsbesuch von BM Dr. Juliane Bogner-Strauß (Oslo, bis 24.5.)



BM Mag. Gernot Blümel, MBA, beim "EU-Kulturministerrat" (Brüssel)



FREITAG, 24. Mai 2019

10:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt am Festakt "100 Jahre HTL Mödling" teil (HTL Mödling, Technikerstraße 1, 2340 Mödling)



10:00 Podiumsdiskussion mit StS Mag. Karoline Edtstadler zum Thema "Europa im politischen Umbruch" (Seehotel Rust, Am Seekanal 6, 7071 Rust)



10:30 BM Dr. Margarete Schramböck eröffnet die Sonderausstellung "Maximilian I. Aufbruch in die Neuzeit" (Hofburg Innsbruck, Rennweg 1, 6020 Innsbruck)



11:00 BM Elisabeth Köstinger eröffnet das neue Schülerheim der HBLA Pitzelstätten (HBLA, Glantalstraße 59, 9061 Klagenfurt)



13:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt an der Eröffnung anlässlich des Umbaus der "Pädagogischen Hochschule Niederösterreich" teil (Pädagogische Hochschule Niederösterreich, Mühlgasse 67, 2500 Baden)



13:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der Eröffnung der Krabbelstube teil (Krankenhaus Schärding, Alfred-Kubin-Straße 2, 4780 Schärding)



15:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht die Kinderklinik Passau (Bischof-Altmann-Straße 9, 94032 Passau)



16:30 BK Sebastian Kurz, StS Mag. Karoline Edtstadler nehmen gemeinsam mit EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber an der "EU-Abschlusskundgebung der EVP und CDU/CSU" teil (München)



18:00 MEP Mag. Lukas Mandl nimmt am Event zur "EU-Wahl" der neuen Volkspartei Bezirk Korneuburg teil (Schlosspark, Hauptstraße 1, 2102 Bisamberg)



19:00 BM Elisabeth Köstinger lädt gemeinsam mit der Landjugend zu einem "Stallgespräch" ein (Litzlhof 1, 9881 Lendorf)



19:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "ÖAAB-Bezirkstag" teil (Seminarhotel Wesenufer, Wesenufer 1, 4085 Waldkirchen am Wesen)



19:00 VP-Spitzenkandidat MEP Dr. Othmar Karas diskutiert mit Regina Polak im Rahmen der "Langen Nacht der Kirchen" (Pius Parsch Kirche, Leopoldstraße 31, 3400 Klosterneuburg)



Besuchstag von BM Hartwig Löger (Oberösterreich)



Besuchstag von BM Elisabeth Köstinger (Kärnten)



Arbeitsbesuch von Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka (Großbritannien)



SAMSTAG, 25. Mai 2019

16:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec und EU-Kandidat Mag. Wolfram Pirchner bei "Wolfram Pirchner Persönlich" (Lugner City, Gablenzgasse 11, 1150 Wien)



17:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am Festakt anlässlich "125 jähriges Gründungsjubiläum der Musikkapelle Geinberg" teil (Stadtzentrum, 4943 Geinberg)



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/