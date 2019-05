Inklusives Konzertformat im Wiener Konzerthaus: "klangberührt" mit dem Ensemble Folksmilch

Ungewöhnliches Konzerterlebnis mit unterschiedlichen musikalischen Stilen am 23. Mai 2019 und als Abo-Zyklus in der Saison 2019/20

Wien (OTS) - Im Rahmen seiner langfristig angelegten Initiative für mehr Inklusion und Zugänglichkeit macht das Wiener Konzerthaus den nächsten großen Schritt. Nach einer gelungenen Spendenkampagne, um das Gebäude noch barrierefreier zu gestalten, wird das vielfältige Programm des Wiener Konzerthauses erstmals um ein inklusives Angebot erweitert. So findet am 23. Mai 2019 die erste öffentliche Ausgabe des neuen Konzertformats für Menschen mit und ohne Behinde­rung sowie deren Familienangehörige, Freundinnen, Freunde und Begleitpersonen statt: Unter dem Motto "klangberührt – ein besonderes Bedürfnis nach Musik" vereint das Ensemble Folksmilch unterschiedliche musikalische Stile und Genres zu einem ungewöhnlichen Konzerterlebnis.

Im Schubert-Saal wird eine spezielle Konzertsituation geschaffen, bei der die Grenzen zwischen Bühne und Publikumsbereich aufgehoben werden und so ein neuer Hörraum entsteht, in dem viel mehr möglich und erlaubt ist, als sonst in einem Konzert üblich: Dieser Raum erlaubt es den Konzertbesucherinnen und -besuchern, ihre Empfindungen und Emotionen spontan zu artikulieren – barrierefrei im besten Sinn des Wortes. Die drei Musiker von Folksmilch gehen dabei sensibel in ihrer Reaktion auf die besondere Situation ein. Das Konzert wird von der Musikvermittlerin Lilian Genn inszeniert und dauert rund eine Stunde.

Karten kosten 15 Euro, es gibt 50 Prozent Ermäßigung für eine Begleitung pro Besucherin oder Besucher mit Behinderung.

Weitere Informationen zum Konzert: https://konzerthaus.at/konzert/eventid/57284

Abo-Zyklus »klangberührt« in der Saison 2019/20

Das Format wird auch in der Saison 2019/20 fortgesetzt – vier Konzerte werden dann erstmals im inklusiven Konzertzyklus "klangberührt" zusammengefasst. Einen unmittelbaren Zugang zur Musik bieten dabei Künstlerinnen und Künstler wie der Multi-Percussionist Martin Grubinger, der Akkordeonist und Sänger Otto Lechner oder die Blockflötistin und Gambistin Eva Rei­ter. Sie präsentieren offen und authentisch Werke unterschiedlicher Stile und Genres.

Weitere Informationen zum Zyklus: https://konzerthaus.at/abonnement/id/2670

