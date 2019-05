Noch mehr Schnee im Mai? Skiverleih reagiert nun spontan mit ungewöhnlichen Angeboten

ALPINRESORTS.com und David Hasselhoff präsentieren die 1 Euro Mainachten 2019!

Wien (OTS) - Die Vorbereitungen auf die Sommersaison laufen eigentlich auf Hochtouren. Doch in den österreichischen Skigebieten meldet sich der Winter zurück - mit Neuschnee von bis zu 130 Zentimetern.

Der außergewöhnliche Wintereinbruch lässt nun auch die Händler spontan zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen: So können z.B. ambitionierte Skifahrer bei einer Buchung über das Online-Skirentportal ALPINRESORTS.com Leihski für nur 1 Euro ausborgen, wenn sie sich am Samstag den 18. Mai 2019 noch einmal auf die Pisten wagen. Am Wochenende wird u.a. am Hochkar das Skiresort noch einmal seine Pisten öffnen - und zwar kostenfrei.

1 Euro Mainachtsaktion

Die 1 Euro Mainachtsaktion gilt für alle Online-Buchungen über das Onlineportal ALPINRESORTS.com für Intersport Fahrnberger, Hochkar Leichski (Intersport Fahrnberger, Hochkar) für Samstag den 18. Mai 2019 solange der Vorrat reicht.

Weitere Infos unter: www.ALPINRESORTS.com

