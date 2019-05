Ein starkes Zeichen für Mädchen- und Frauenfußball im öffentlichen Raum

Am 18. Mai kicken neun Mädchen- und Frauenteams beim Goodball Girls Cup im Margaretner Bacherpark

Wien (OTS) - Nach einer erfolgreichen ersten Auflage im Jahr 2018 haben der Verein Goodball und die Grünen Margareten auch heuer wieder Mädchen- und Frauenteams zu einem Käfigturnier im Bacherpark eingeladen.

Am Turnier nehmen neun Teams der Initiativen Goals for my future/Tore für meine Zukunft, Käfig League, Kicken ohne Grenzen, Kick mit, Playtogethernow und Verein login teil.

Ziel der Turnierorganisator*innen ist es, mit dem Goodball Girls Cup die Sichtbarkeit von Mädchen- und Frauenfußball im öffentlichen Raum zu erhöhen und gemeinsam ein starkes Zeichen für Mädchen- und Frauenfußball setzen. Denn: »In welchem Buch steht, dass Fußball nur für Männer ist?« (Saleha, Turnierteilnehmerin 2018)

Turnierstart: 11 Uhr

Turnierende: ca. 15:30 Uhr



Datum: 18.05.2019, 11:00 - 15:30 Uhr

Ort: Bacherpark

1050 Wien, Österreich

Url: https://www.facebook.com/events/424416258359920/

