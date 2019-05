ITSM Group und Softpoint unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung

Mit dem Ziel, maximale Dynamik und Stärke im Markt für IT-Consulting und für Kunden zu erzielen, streben die ITSM Group und Softpoint einen Zusammenschluss beider Firmen an.

Steyregg/Wien/Bodenheim (OTS) - Das Management der Softpoint (IT-Solutions GmbH & Co KG) und der ITSM Group (ITSM Consulting GmbH) haben heute in Bodenheim eine gemeinsame Absichtserklärung zum Zusammenschluss beider Firmen unterzeichnet. Geplant ist, dass die ITSM Consulting GmbH als Mehrheitsgesellschafterin gemeinsam mit der Softpoint IT-Solutions GmbH & Co. KG ein Joint Venture gründet. Das neue Unternehmen wird weiterhin eigenständig im österreichischen IT-Consulting-Markt agieren. Beide Partner gehen davon aus, dass neben den zu erwartenden Synergien in den Organisationsabläufen, vor allem die gemeinsame Mannschaft von erfahrenen IT-Consultants bestehenden und künftigen Kunden ein größeres und differenzierteres Beratungs- und Umsetzungsportfolio anbieten kann. Die Gremien beider Unternehmen beginnen nun die Verhandlungen zum, Ende Mai 2019 geplanten, Vertragsabschluss.

Die gesamte Transaktion wird von einem erfahrenen Team der ExperConsult Unternehmensberatung GmbH & Co. KG begleitet und federführend umgesetzt.



Über Softpoint

Die Erfolgsgeschichte von Softpoint IT-Solutions in Linz (Österreich) begann im Jahr 1987 mit der Gründung durch Wilhelm Auberger, Hubert Feneberger und Klaus Kremmair. Seither bietet das Unternehmen professionelles Consulting bei der Einführung von ITIL-Prozessen und bei der Implementierung und Betreuung von (IT)-Service-Management-Tools an. Softpoint ist Vertriebs- und Implementierungspartner der Softwarelösung ServiceNow, die die Produktivität in IT- sowie NONIT-Bereichen eklatant verbessert. www.softpoint.at

Über die ITSM Group

Die ITSM Consulting GmbH als Kopf der ITSM Group wurde im Jahr 2000 gegründet und ist heute eines der führenden deutschen und international tätigen Beratungshäuser. Ihre besondere Expertise erleben die Kunden vor allem in den Bereichen IT-Service-Management-, IT-Governance- und Organisationsberatung sowie der Plattform-Unterstützung und den ITSM-Schulungen. Zusätzlich zur Gruppe gehören fünf weitere 100%-Tochtergesellschaften: Die ITSM-Solutions GmbH konzentriert sich auf die Erbringung von Projektmanagement-Services, während sich die ITSM Trusted Quality GmbH in Deutschland auf Beratungsleistungen im Umfeld des Security Managements fokussiert hat; die „Trusted-Quality“-Gesellschaften in Österreich und der Schweiz bedienen die lokalen Märkte mit dem Portfolio der gesamten Gruppe, angepasst an die lokalen Spezifika. ITSM Trusted Quality srl in Rumänien fungiert primär als Kompetenzzentrum für Ausbildung und technische Spezialisten. www.itsmgroup.de

Über ExperConsult

Mit mehr als 30 Mitarbeitern an drei Standorten in Deutschland und Hauptsitz in Dortmund hat sich ExperConsult seit seiner Gründung 1985 zu einer Beratungsgruppe mit breitem Spektrum, exzellentem Know-how und bundesweitem Netzwerk entwickelt. Die ExperConsult-Unternehmen sind inhabergeführt. Alle Geschäftsführer sind zugleich Gesellschafter und fest im operativen Geschäft verankert. Sie leiten die Expertenteams und stehen mit ihrem Namen für den hohen Anspruch von ExperConsult. Die Strategieentwicklung für Unternehmen, über Corporate Finance, Geschäfts-prozessoptimierung, Restrukturierungs- und Insolvenzmanagement, Fremdkapitalberatung und öffentliche Förderprogramme bis hin zu M&A Transaktionen sowie International Business Development gehören zum Leistungsspektrum der ExperConsult.

