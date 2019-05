Czernohorszky/Meidlinger: Einigung bei beruflicher Weiterentwicklung in der Stadt

„Gläserne Decke“ ist aufgebrochen

Wien (OTS) - Eine Einigung zwischen Stadt und Gewerkschaft gibt es nun beim Thema berufliche Weiterentwicklung von MitarbeiterInnen der Stadt: So sollen engagierten und qualifizierten MitarbeiterInnen neue Aufstiegsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. „Im Vordergrund steht dabei die persönliche Bereitschaft, etwas Neues machen zu wollen, und auch die Motivation, sich weiter zu entwickeln und zu qualifizieren“, betont Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky.

So werden– auch abseits der ursprünglich abgeschlossenen Ausbildung – neue Karrierewege eröffnet, beispielsweise der Aufstieg aus dem Kanzlei- in einen Fachbereich. Das Projekt, das für MitarbeiterInnen im „alten“ Besoldungsschema vorgesehen ist, soll nun in einer ersten Pilotphase starten.

„In intensiven Verhandlungen haben wir die gläserne Decke aufgebrochen. Auch MitarbeiterInnen, die schon länger im Dienst der Stadt stehen, steht jetzt der weitere Weg auf ihrer Karriereleiter offen“, erklärte dazu Christian Meidlinger, Vorsitzender der younion _ Die Daseinsgewerkschaft.

