Kogler zu Klima-Ranking: Beschämendes Zeugnis für Kurz, Köstinger & Co

Grüne: Türkisblau bei den Schlusslichtern im Klimaschutz

Wien (OTS) - „Umweltministerin Köstinger und die Regierung Kurz hat jetzt Schwarz auf Weiß, was die Grünen seit Monaten hervorheben und anklagen: Der türkisblaue Klima- und Energie-“Plan“ reicht bei weitem nicht aus, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Das Papier ist lediglich ein klar ersichtlicher Beweis für die Unterlassungstäterschaft dieser Bundesregierung in der Klimapolitk“, kritisiert der Grüne Bundessprecher und EU-Spitzenkandidat Werner Kogler anlässlich des heute bekannt gewordenen erschreckenden 19. Platz in einem Ranking der EU-28. Die internationale Stiftung European Climate Foundation (ECF) hat die Klima- und Energiepläne aller EU-Mitgliedsstaaten geprüft und eine Reihung erstellt. Kogler: „Der 19. Platz an sich ist schon zum Genieren.“ Noch schlimmer sei dieser zu bewerten, wenn man weiß, dass die StudienautorInnen das Bemühen der EU-Länder insgesamt als eher schwach bewerten. „Und Österreich bleibt mit 23,5 Prozent noch hinter dem EU-Schnitt von 28,9 Prozent zurück. Sogar das von Wirtschaftskrisen geschüttelte Griechenland liegt vor uns“, zeigt der Grünen-Chef auf.

„Doch ich stimme mit den StudienautorInnen überein: Wir können und müssen endlich handeln. Europa hat eine Vorreiteraufgabe im globalen Klimaschutz – und dazu muss auch Österreich einen glaubwürdigen Beitrag leisten. Es ist noch nicht zu spät. Wir sind die erste Generation, die die Auswirkung der drohenden Klimakatatastrophe spürt und die letzte, die etwas dagegen tun kann. Schluss mit dem Abwarten, Wegschauen und Unterlassen. Kurz & Co sollen endlich die längst vorliegenden Konzepte umsetzen: Wir brauchen eine Verkehrs-, Energie- und Agrarwende“, fordert Kogler neuerlich vehement.

Gerade im aktuellen Wahlkampf ist es Zeit, Farbe zu bekennen. „Sonntagsreden und Wahlkampfsprüche klopfen hilft nicht das Geringste gegen die Klimakrise. Der rasche Ausstieg aus den fossilen Energieträgern muss beginnen: Ab 2030 nur noch abgasfreie Pkws NEU zulassen. Bahnfahren soll schneller und billiger, klimaschädliche Milliardensubventionen sollen gestoppt und die ökologisch-soziale Steuerreform endlich angegangen werden. Die Grünen haben die Konzepte - die Wirtschaftswissenschaft auch. Die Trendwende kann gelingen und bringt zusätzlich Impulse für die Wirtschaft und damit neue zukunftsorientierte Arbeitsplätze. Es gilt immer mehr: Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt, wir müssen den Planeten lebenswert weitergeben.“



