Harald Vilimsky über Koalitionspartner ÖVP und Viktor Orban bei „ATV Meine Wahl – Reality Check“, am Samstag, um 19.40 Uhr bei ATV

„Die ÖVP hat ein Problem, sie besteht aus lauter unterschiedlichen Firmen“, sagt Harald Vilimsky im „ATV Meine Wahl – Reality Check“.

Wien (OTS) - Bei „ATV Meine Wahl - Reality Check“ bekommen die ZuseherInnen Einblick in den Wahlkampf der EU-SpitzenkandidatInnen. So sind sie hautnah mit dabei, wenn ATV-Moderatorin Sylvia Saringer zusammen mit FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky zum Burgenland Kultinarium im 1. Bezirk Am Hof reist. Anschließend stellt sich der Politiker in der Wiener FPÖ-Parteizentrale im ausführlichen Talk den Fragen von Sylvia Saringer.



In der Sendung äußert sich Harald Vilimsky unter anderem zu folgenden Themen:



Über den Koalitionspartner ÖVP:

„Die ÖVP hat ein Problem, sie besteht aus lauter unterschiedlichen Firmen. Da gibt’s den Othmar Karas, der besser zu den Grünen oder zu Zentralisten passen würde. Es gibt die Frau Edtstadler, die im Team Kickl zwar gute Arbeit leistet und Kickl gut zuarbeitet in ihren Sachbereichen, die nicht die ganz großen sind. Und es gibt jetzt eine Situation der ÖVP, in der sie jetzt vor der Wahl das sagen, was ich seit Jahren sage. Und da fühle ich mich geschmeichelt und bestätigt.“



Über Viktor Orban:

„Das einzige Problem, das Orban wirklich hat, genauso wie das bei den Polen der Fall war, dass diese beiden sich gegen den Migrationswahnsinn von Merkel, Juncker, Macron und auch Karas gestellt haben und damit jetzt die Strafe dafür erhalten. Das ist ein sehr, sehr durchsichtiges Spiel, das da gespielt wird.“



Die weiteren Termine von „ATV Meine Wahl – Reality Check“:

22. Mai, um 19.40 Uhr: ÖVP

Rückfragen & Kontakt:

Stephanie Woloch

stephanie.woloch @ prosiebensat1puls4.com