Sekisui Diagnostics investiert 1,9 Millionen USD in das mikrobielle Biopharma-CDMO-Geschäft

Lexington, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Sekisui Diagnostics Enzym-Geschäft gibt bekannt, dass nach einer Investition in Höhe von 1,9 Millionen USD bis Ende des Jahres 2019 ein neues BioProcess-Innovationszentrum am Standort in Maidstone, Kent fertiggestellt werden soll. Die Investition ist Teil einer langfristigen Investitionsstrategie mit dem Ziel, den Anteil am mikrobiellen Biopharma-CDMO-Markt zu vergrößern. Zukünftige Investitionen werden sich erwartungsgemäß darauf konzentrieren, die Produktionskapazitäten für cGMP zu erhöhen.

Sekisui Diagnostics' Enzym-Geschäft war vormals Teil der Genzyme Diagnostics. Im Jahr 2017 ging das Unternehmen erstmals mit seinem mikrobiellen Biopharma-CDMO-Angebot namens BioProduction by Sekisui an den Markt und baute damit auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in diesem Bereich auf. Das neue BioProcess-Innovationszentrum wird die Entwicklungslaborfläche des Unternehmens mehr als verdoppeln und so Prozesstransfer und Entwicklung zu ermöglichen. Der Konzern, der auf Expression und Reinigung durch mikrobielle Fermentation spezialisiert ist, verfügt unter anderem über umfangreiche Erfahrung mit rekombinanten Systemen, wie E. coli und Pichia pastoris, sowie mit der entsprechenden Reinigung und analytischen Technologie. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in der Emzymproduktion, eignen sich jedoch auch für Plasmide, Antikörperfragmente und die Produktion anderer Proteine. Mit Produktionskapazitäten von 20 l bis zu 5.000 l betreut Sekisui Projekte von der vorklinischen Phase bis zur Kommerzialisierung.

"Über viele Jahre haben wir sowohl technische als auch operative Kompetenzen und Fachkenntnisse in der Enzymproduktion und mikrobiellen Fermentierung aufgebaut", so Robert Schruender, President und CEO der Sekisui Diagnostics und Vorstandmitglied der Sekisui Medical. "Mit zunehmendem Wachstum des Biopharma-CDMO-Marktes haben wir das Ziel, diese Fähigkeiten mehr und mehr zu nutzen, um unseren Marktanteil zu vergrößern. Diese Investition ist ein Sinnbild unseres Engagements für unsere Kunden, um ihnen innovative Prozessentwicklungslösungen anbieten zu können."

Sekisui Diagnostics ist ein weltweit agierendes Unternehmen, dass sich dazu verpflichtet hat, das Leben von Patienten und Patientinnen zu verbessern, indem es medizinischen Fachkräften und Laboren innovative medizinische Diagnostik über ein weltweites gewerbliches Netzwerk zur Verfügung stellt. Die Produktlinien der Sekisui Diagnostics umfassen klinische Chemie und Koagulationssysteme, Reagenzien, Schnelltests-Sets und Point-of-Care-Systeme. Das Enzym-Geschäft bildet einen Teil des Konzerns und bietet neben BioProduction by Sekisui ein breit gefächertes Portfolio diagnostischer Enzyme und klinischer Rohstoffe an.

