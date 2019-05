Halbzellen-Monokristallin-Modul mit PERC-Technik von JA Solar eine neue hocheffiziente Alternative für den südkoreanischen Markt

Peking (ots/PRNewswire) - JA Solar Co., Ltd, ein weltweit führender Hersteller von leistungsfähigen Photovoltaikprodukten, hat gemeldet, dass es die kompletten Module auf Basis seiner Halbzellen-Monokristallin-PERC-Technik für ein 450 kW-Projekt in Südkorea geliefert hat. JA Solar ist der erste ausländische Lieferant von Halbzellen-Monokristallin-Modulen mit PERC-Technik in dem Land. Der Bau der Anlage ist ein Meilenstein sowohl für die Anwendung von Halbzellen-Monokristallin-Modulen mit PERC-Technik als auch für die Entwicklung der erneuerbaren Energien auf dem koreanischen Markt.

Im April 2019 erhielt JA Solar als erster chinesischer PV-Hersteller die Produktzulassung der Korea Standards Association (KS) für sein 395 W Halbzellen-Monokristallin-Modul mit PERC-Technik. Kunden in Südkorea, die ihre Flächenkosten senken möchten, haben dadurch leichteren Zugang zu hocheffizienten Solarenergieprodukten. Darüber hinaus wird mit der Zulassung der KS bestätigt, dass JA Solars Produkte die landesweiten Standards in Südkorea erfüllen. Das Unternehmen stärkt damit seine Wettbewerbsposition und Markenerkennung auf dem lokalen Markt.

Die 450-kW-Solaranlage liegt in Hamyang-gun, Gyeongsangnam-do (Südkorea). Bei dem Projekt wurden hocheffiziente Module verbaut, die in Langzeittests ihre Zuverlässigkeit bewiesen haben und sich ausgezeichnet in die Umwelt einfügen. Die Kombination von Serien- und Parallelschaltungen kann den internen Leistungsverlust reduzieren, den Umwandlungswirkungsgrad erhöhen und den Temperaturkoeffizienten verbessern. Im Schatten kann das Halbzellen-Modul mehr Strom erzeugen als herkömmliche Module. Dies ist ein Vorteil für den zuverlässigen Betrieb der Anlage und optimiert die Energieerzeugung.

Jin Baofang, Chairman und CEO von JA Solar, sagte: "Auf dem südkoreanischen Markt besteht großes Interesse an hocheffizienten Solarmodulen. Um die steigende Kundennachfrage zu erfüllen, wird sich JA Solar weiter intensiv mit F&E und Produktion von leistungsfähigen PV-Modulen beschäftigen. Unsere Filiale in Südkorea ist herausragendem Service verpflichtet, um die Kunden bestmöglich zu unterstützen. Damit stärken wir unsere Präsenz in der Region, um den Solarsektor in der Region voranzubringen."

Rückfragen & Kontakt:

Xiaorui Sun

+86-10-6361-1888 x1698

bj.sunxr @ jasolar.com