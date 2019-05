Cotecna übernimmt Neotron, ein führender Anbieter von Analytiklösungen für den Lebensmittelsektor

Genf (ots/PRNewswire) - Cotecna gibt die erfolgreiche Übernahme von Neotron bekannt, ein globaler Anbieter von Prüfdienstleistungen für Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetikartikel und Arzneimittel mit Sitz in Italien.

Neotron, gegründet 1975 von Gian Carlo Gatti, zählt zu den größten Laboratorien für analytische Qualitätssicherung innerhalb Europas. Das Unternehmen verfügt über 550 Mitarbeiter, führt jährlich 2000 akkreditierte Testverfahren durch, bearbeitet nahezu 300.000 Proben pro Jahr und bietet chemische, biochemische, mikrobiologische, physikalische sowie sensorische Analysen. Neotron operiert von nur einem Standort aus, der sich durch ein hochmodernes Laboratorium von über 10.000 m2 in Modena auszeichnet und Kunden aus 50 verschiedenen Ländern bedient.

Sébastien Dannaud, CEO von Cotecna Inspection S.A., kommentierte:

"Wir sind hocherfreut darüber, Neotron und sein talentiertes Team bei Cotecna willkommen zu heißen. Die Übernahme von Neotron gilt als bedeutender Meilenstein in Bezug auf Cotecnas Wachstumsambitionen. Durch Neotron wird Cotecna dazu in der Lage sein, seinen Kunden aus dem Bereich der Landwirtschaft sowie Lebensmittelketten ein weitreichenderes Angebot an Testverfahren zu bieten. Wir beabsichtigen, ihre Laborplattform, ihre wissenschaftliche Reputation sowie die umfangreichen Kompetenzen des Unternehmens auf wirksame Weise einzusetzen, um unseren Geschäftsbereich der Lebensmittelprüfverfahren über geographische Netzwerke hinweg rapide zu erweitern."

Gian Carlo Gatti, Neotron-Gründer, fügte hinzu:

"Wir sind hocherfreut darüber, ein Teil der Cotecna Group zu werden. Wir verlassen uns auf die globale Präsenz der Gruppe und werden so dazu in der Lage sein, unsere Kapazitäten im Bereich der Lebensmittelanalytik in neuen Regionen einzusetzen. Cotecnas und Neotrons Unternehmenskultur und Werte ähneln sich - beide blicken auf familiäre Wurzeln und zeichnen sich durch einen Fokus auf hervorragenden Kundenservice aus. Demzufolge werden wir auch weiterhin hohen Qualitätsstandards verpflichtet bleiben und unsere Werte und unseren Kundenfokus beibehalten."

Informationen zu Cotecna

Cotecna ist ein weltweit führender Anbieter von Prüf-, Inspektions-, und Zertifizierungsdiensten. Wir bieten Lösungen, die Handel erleichtern und Lieferketten sicherer und effizienter für unsere Kunden gestalten. Unser vertrauenswürdiges Netzwerk aus Experten und zertifizierten Laboratorien bietet Fachkenntnisse aus vier Hauptbereichen: Landwirtschaft & Lebensmittel, Regierung & Handel, Mineralien & Metalle sowie Stückgut. Cotecna wurde 1974 als Familienunternehmen in der Schweiz gegründet und hat sich mittlerweile zu einem internationalen Akteur von Weltniveau mit über 4000 Mitarbeitern und mehr als 100 Niederlassungen in ca. 50 Ländern gewandelt.

