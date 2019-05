Helios: „Blackout-fit“ mit Ö3 und der Team Österreich App

Wien (OTS) - Tag drei der österreichweiten Blackout-Übung "Helios". Was passiert, wenn der Strom ausfällt, wie wird die Bevölkerung informiert und wie kann man selbst am besten vorsorgen? Heute wurde erstmals vom Innenministerium Bilanz gezogen. Hitradio Ö3 übernimmt in einem Krisenfall rund um die Uhr wichtige Aufgaben für die Information der Bevölkerung. Als einzige 24 Stunden Nachrichtenredaktion Österreichs ist Ö3 zu jeder Tages- und Nachtzeit offizieller Kontakt für wichtige amtliche Informationen zum Beispiel der Bundes- und Landeswarnzentralen für aktuelle Durchsagen zum Schutz der Bevölkerung. Für die optimale Vorbereitung des eigenen Haushaltes auf Krisensituationen wie eben einen Stromausfall hat Ö3 gemeinsam mit dem Roten Kreuz zusätzlich die Team Österreich App entwickelt.

Bei der Team Österreich App werden interaktiv alle notwendigen Maßnahmen präsentiert, um im Notfall länger ohne Hilfe über die Runden kommen zu können. Damit eben Kerzen, Taschenlampen, Kochmöglichkeiten, eine Notration an Wasser und Lebensmitteln, ein batteriebetriebenes Radio oder ein Kurbelradio, Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Familienmitgliedern oder der fast leere Tank beim Auto nicht erst dann zum Thema werden, wenn der Strom weg ist.

Die Team Österreich App – Vorbereitung, Warnung, Hilfe

Die Team Österreich App ist eine digitale Drehscheibe der Vorbereitung, der Warnung und der konkreten Hilfe im Krisenfall. Funktionen, wie ein interaktiver Vorbereitungsassistent, punktgenaue Warnungen im Katastrophenfall oder die Möglichkeit, direkt vor Ort oder auch online über das Smartphone zu helfen, machen das Leben in unserem Land noch sicherer und vernetzen die Hilfsbereitschaft optimal.

Die Team Österreich App: Für Android und iOS – damit nix passiert, wenn was passiert!

Weitere Informationen gibt es auf der Ö3-Homepage.

