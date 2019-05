„Silver Living JournalistInnen Award: Leben im Alter“ zum dritten Mal verliehen

Wien/Mödling (OTS) - Die ersten Preise gingen an Eva Winroither/Die Presse, Manuela Strihavka/ORF und Monika Fischer/Radio Klassik Stephansdom

Zum dritten Mal wurde der „Silver Living JournalistInnen Award: Leben im Alter“ im Rahmen eines exklusiven Events gestern in Wien verliehen.

Insgesamt ist der Award mit 9.500 Euro dotiert und wurde jeweils in den Kategorien „Text“, „Hörfunk“ und „TV/Film vergeben. Die drei ersten Preise in der Höhe von je 1.500 Euro wurden von Silver Living gestiftet, die drei zweiten Preise in der Höhe von je 1.000 Euro von ÖKO-Wohnbau und die drei dritten, in der Höhe von je 500 Euro, von emporia. Erstmals wurde ein vom Jungen Senat der Wirtschaft mit 500 Euro dotierter Nachwuchspreis verliehen.



Die 1. Plätze (powered by Silver Living)

Kategorie Text: Eva Winroither/Die Presse für „Bis dass der Tod…"

Kategorie TV/Film: Manuela Strihavka/ORF für „Unser Gehirn – use it or lose it?“

Kategorie Hörfunk: Monika Fischer/Radio Klassik Stephansdoms für „Vergesslich, aber lebensfroh“

Die 2. Plätze (powered by ÖKO-Wohnbau)

Kategorie Text: Barbara Nothegger/Kurier Immo für „Anders wohnen im Alter“

Kategorie TV/Film: Sascha Stefanakis/ORF für "Alzheimer Urlaub"

Kategorie Hörfunk: Gerlinde Petrić-Wallner/Radio Klassik Stephansdom für „Der Tag kommt. Das Porträt eines Lebenden.“

Die 3. Plätze (powered by emporia)

Kategorie Text: Barbara Haimerl/Salzburger Nachrichten für "Die Lust geht nicht in Pension"

Kategorie TV/Film: Benedict Feichtner/ORF für „Silver Singles“

Kategorie Hörfunk: Nina Pöchhacker/ORF Radio NÖ für „Pflegerin mit Herz

Nachwuchspreis (powered by Junger Senat der Wirtschaft)

Selina Thaler/Der Standard für „Mit 66 Jahren fängt das Studentenleben an“

