Pressegespräch Start einer digitalen Plattform für klinische Studien mit Alexander Puschilov, Robin Rumler und Philipp von Lattorff

APA Pressezentrum, 22. Mai 2019 um 9:30 Uhr

Wien (OTS) -

Viomedo – digitale Plattform für klinische Studien – startet in Österreich

Um Anmeldung wird gebeten: maria.hirzinger@northernlights.co.at

Pressegespräch Start einer digitalen Plattform für klinische Studien

Viomedo ist die größte deutschsprachige digitale Plattform, die Patienten einen einfachen und gut verständlichen Zugang zu klinischen Studien ermöglicht. Dabei arbeitet Viomedo mit Ärzten, Kliniken, Patientenorganisationen sowie forschenden Pharmaunternehmen zusammen. Pfizer Austria und das Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna (RCV) beteiligen sich am Start von Viomedo in Österreich.



Die neue Plattform wird im Rahmen eines Pressegesprächs präsentiert



Am Podium:



Alexander Puschilov, Gründer & VP Strategic Development, Viomedo

Prof. Dr. Robin Rumler, Geschäftsführer Pfizer Austria

Philipp von Lattorff, Generaldirektor Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Univ. Prof. Dr. med. René Wenzl, MedUni Wien, Oberarzt Universitätsklinik für Frauenheilkunde

Claas Röhl, Obmann EUPATI Austria (Europäische Patientenakademie Austria)



Im Rahmen des Pressegesprächs wollen wir folgende Themen diskutieren:



Bedeutung klinischer Forschung für Patienten und Forschungsinstitutionen

Wie Patienten einfacheren Zugang zu klinischen Studien - und damit zu neuen Therapien - bekommen

Wie die neue digitale Plattform Viomedo Patienten bei der Suche nach einer passenden klinischen Studie unterstützt und welche Chancen das für Patienten bringt

Funktionsweise von Viomedo

Überblick über die klinische Forschung in Österreich







Datum: 22.05.2019, 09:30 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Maria Hirzinger

Northern Lights Communications

T 0043 699 195 444 62

E maria.hirzinger @ northernlights.co.at