Sarah Walters neue Geschäftsführerin von AstraZeneca Österreich

Neuer Country President für das österreichische Tochterunternehmen des britisch-schwedischen Pharmakonzerns

Wien (OTS) - Die gebürtige Amerikanerin übernahm mit 01. April offiziell die Geschäftsführung von AstraZeneca Österreich und trat damit die Nachfolge von Ana Kostova an.

23 Jahre Erfahrung im AstraZeneca-Konzern

Sarah Walters war während ihrer Karriere bei AstraZenea in einer Vielzahl von Führungspositionen im Bereich Marketing und Sales über verschiedene Therapiegebiete hinweg tätig. Ihre Karriere bei AstraZeneca startete Walters im Jahr 1996 in den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie arbeitete in verschiedenen therapeutischen Bereichen, darunter Gastrointestinal, ZNS, Respiratory und CardioVascular – sowie mit Produkten in verschiedenen Phasen des Produktlebenszyklus. Zuletzt war sie als Executive Director für das gesamte CVMD (Cardiovascular and Metabolism Diseases) Geschäft der USA zuständig.

Mit Sarah Walters übernimmt nicht nur eine erfahrene Führungskraft die Niederlassung von AstraZeneca in Österreich, sondern nach Ana Kostova auch die zweite Frau in Folge das Amt als Country President der österreichischen Zweigstelle.

AstraZeneca setzt als führendes internationales Unternehmen hohe Maßstäbe in Bezug auf Diversity. Das österreichische Team – bestehend aus 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – setzt sich aus verschiedenen Nationen zusammen und legt darüber hinaus viel Wert auf einen ausgewogenen Geschlechter-Mix, sowohl unter den MitarbeiterInnen, als auch in der Führungsebene.

Walters verfügt über einen Bsc der Pennsylvania State University und einen M.B.A der Wharton School, University of Pennsylvania. Persönlich zeichnet sich Frau Walters durch Ihre Leidenschaft für Mitarbeiterentwicklung und ihr Engagement für Patienten und Wissenschaft aus. „Ich freue mich in meiner neuen Rolle als Country President auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten österreichischen Team und die Möglichkeit mein Engagement zum Wohle der Patienten einbringen zu können“ zeigt sich Walters enthusiastisch über ihre neue Position.

AstraZeneca Österreich betreibt seinen Standort im Zentrum von Wien und zählt zu den führenden Pharmaunternehmen am heimischen Markt.

