MA 48: „DepoDays“ auf der Deponie Rautenweg

18. und 19. Mai: Sport, Musik und Unterhaltung auf der Deponie

Wien (OTS) - Das gibt’s wohl nur in Wien: Eine Deponie als attraktives und spannendes Ausflugsziel. Am kommenden Wochenende bietet die MA 48 die perfekte Gelegenheit, die Funktionsweise der Deponie Rautenweg bei einer Führung kennen zu lernen. Auf der stadteigenen Deponie werden nur noch Asche und Schlacken aus den Müllverbrennungsanlagen gelagert, sie ist begrünt und Heimat seltener Pflanzen und Tiere, wie etwa der Pinzgauer Bergziegen.

Zusätzlich gibt es ein sportliches und musikalisches Rahmenprogramm: Am Samstag, den 18. Mai 2019, findet auf der Deponie Rautenweg ein Sport- und Musik-Event statt. Bei der Depo-Wo-Man Sportchallenge können sportbegeisterte Personen ab 16 Jahre teilnehmen und auch Fans zum Zuschauen und Anfeuern mitbringen. Am Sonntag gibt es ein buntes Musikprogramm.

Besichtigung der größten Deponie Österreichs

Bei der angebotenen Rundfahrt mit dem sogenannten „Tatzelwurm“ erfährt man alles über die Funktionsweise der Deponie Rautenweg. Zusätzlich lernt man die Deponie auch als alternative Energielieferantin kennen: Das Areal der Deponie Rautenweg umfasst eine Fläche von etwa 60 Hektar und besteht seit den 1960er Jahren. Die Deponie bildet seitdem das Rückgrat der Wiener Abfallwirtschaft. Mit über 23 Millionen Kubikmeter genehmigtem Schüttvolumen ist sie die größte Deponie Österreichs. Im Endausbau wird die Höhe der Deponie 75 Meter über dem Gelände betragen. In den letzten 55 Jahren wurden über zehn Millionen Kubikmeter an Abfällen abgelagert. Mit der derzeitigen Höhe ist der "Berg aus Mist", die Deponie Rautenweg, die höchste Erhebung in der Donaustadt.

Die Deponie dient seit 2008 lediglich zur Ablagerung von Aschen und Schlacken, aus den Wiener Müllverbrennungsanlagen.

Die MA 48 Setzt in allen Bereichen verstärkt auf umweltfreundliche Energieformen und Produziert auch auf der Deponie Strom und Wärme aus Deponiegas und Photovoltaik. Mit alternativen Energieformen werden jährlich rund 2.000 Tonnen CO2 eingespart – und somit aktiv zum Klimaschutz in der Millionenstadt beigetragen.

Auf der Deponie Rautenweg kann man außerdem auch Pinzgauer Ziegen beobachten, die hier seit Anfang der 90er Jahre einen Lebensraum gefunden haben. Die Deponie bietet ein wunderbares Rückzugsgebiet für unzählige Tierarten sowie eine einzigartige Vegetation.

Sport-Challenge ab 16 Jahren mit Musikbegleitung am 18. Mai

Die Teilnahme an der Sportchallenge ist kostenlos, eine Anmeldung bis 17. Mai ist jedoch erforderlich. An den drei angebotenen Disziplinen kann einzeln, im Team oder als Staffel teilgenommen werden.

Lauf-Strecke: eine ca. 3,5 km lange Runde um die Deponie Rautenweg (auf asphaltierten und unbefestigten Wegen, mit flachen und einigen steilen Passagen)

eine ca. 3,5 km lange Runde um die Deponie Rautenweg (auf asphaltierten und unbefestigten Wegen, mit flachen und einigen steilen Passagen) Tretkart-Parcours: mit dem Tret-Kart über Hindernisse und durch enge Kurven fahren

mit dem Tret-Kart über Hindernisse und durch enge Kurven fahren Speed-Mülltrennen: wer bringt am schnellsten den Müll in die richtigen Behälter?

Wertung

Gewertet wird die Zeit sowohl für die drei Einzeldisziplinen als auch die Gesamtzeit – getrennt nach Damen und Herren. Zusätzlich gibt es eine Team- und eine Staffelwertung. Ein Team besteht aus 3 Personen von denen mindestens eine Dame sein muss.

Bei der Teamwertung absolvieren alle 3 TeilnehmerInnen alle Disziplinen, die Zeiten werden für die Wertung addiert. Die TeamteilnehmerInnen nehmen automatisch auch an der Einzelwertung teil.

Eine Staffel besteht aus 3 Personen, davon mindestens eine Dame, jeder Teilnehmer absolviert eine der drei Teildisziplinen und somit alle zusammen die gesamten Aufgaben. Die StaffelteilnehmerInnen nehmen nicht an der Einzelwertung teil, da Sie jeweils nur eine Teildisziplin absolviert haben.

Allgemeine Infos

Die Teilnahme ist kostenlos. Sportkleidung und Sportschuhe sind mitzunehmen. Umkleide- und Duschmöglichkeiten sind vorhanden. Alle teilnehmenden SportlerInnen bekommen ein Goodie-Bag.

Anmeldung:

Die Anmeldung kann bis 17. Mai bevorzugt online unter www.pentek-payment.at/deponie durchgeführt werden bzw. auch per E-Mail an oa@ma48.wien.gv.at (Bitte angeben: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Nationalität, Geschlecht, Einzelbewerb/Teambewerb (Teamname), Telefonnummer).

Vor Ort können zwischen 11:30 und 12:00 Uhr noch Nachmeldungen erfolgen.

Programm mit Sportchallenge und Musik am 18. Mai 2019

• 11:30 Uhr Einlass

• 12:30 Uhr Sportbewerbe

• 16:00 Uhr Siegerehrung

• 16:30 Uhr Dennis Jale – Part 1

• 17:15 Uhr New West – Part 1

• 18:00 Uhr Dennis Jale – Part 2

• 18:45 Uhr New West – Part 2

• 20:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Programm mit Musik am 19. Mai 2019

• 12:30 Uhr Einlass

• 13:00 Uhr Begrüßung

• 13:30 Uhr Arthur Fandl Blues-Set - Part 1

• 14:15 Uhr Ulli Bäer – Part 1

• 15:00 Uhr Arthur Fandl Blues-Set – Part 2

• 15:45 Uhr Ulli Bäer - Part 2

• 16:30 Uhr Peter Ratzenbeck - Part 1

• 17:15 Uhr Niddl – Part 1

• 18:00 Uhr Peter Ratzenbeck – Part 2

• 18:45 Uhr Niddl - Part 2

• 20:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Rahmenprogramm:

Geführte „Bergwanderungen“ auf den höchsten Berg in der Donaustadt (von der Festwiese über den Ziegenstall zur Aussichtswarte)

Deponieumrundung mit dem Bummelzug

Veranstaltungsdetails:

Wo: Deponie Rautenweg,

22., Rautenweg 83

Wann: Samstag, 18. Mai 2019, 11:30-20:00 Uhr

Sonntag, 19. Mai 2019, 13:00-20:00 Uhr

Eintritt frei!

