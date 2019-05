10.000 Unterschriften: Tierschutzvolksbegehren überspringt Hürde in erster Woche!

„Unsere Stimmen für die Tiere“ - Hunderte Aktive & PolitikerInnen bei bundesweiter Aktion vor Gemeindeämtern

Wien (OTS) - Seit einer Woche kann man das Tierschutzvolksbegehren auf allen Gemeindeämtern und online per Handysignatur unterstützen. Hunderte fanden sich heute in den Landeshauptstädten bei einer gemeinschaftlichen Unterschriften-Aktion ein, darunter auch PolitikerInnen auf EU-, Bundes-, Landes- und Gemeindeebene aller politischen Parteien.

„Es ist wunderschön zu sehen, wie zahlreich Menschen werktags in der Früh aufs Amt gehen, um Tieren ihre Stimme zu geben. Über Parteigrenzen hinweg. Tierschutz ist ein Volksbegehren und das zeigt sich auch am Zustrom. In weniger als einer Woche haben bereits über 10.000 Menschen unterschrieben. Damit haben wir die gesetzliche Hürde von 8.401 Unterschriften klar übersprungen. Unser Nächstes Ziel: 100.000 Unterschriften, die brauchen wir, damit es im Parlament behandelt wird. Das schaffen wir!“ freut sich Initiator Sebastian Bohrn Mena.

Das Tierschutzvolksbegehren strebt einen systemischen Wandel im Umgang mit landwirtschaftlich genutzten Tieren an. Dies soll u.a. durch eine verpflichtende Lebensmittelkennzeichnung, durch eine Umschichtung von Fördergeldern und eine Bindung öffentlicher Mittel an Tierwohlkriterien erreicht werden. Dabei verstehen sich die Organisatoren explizit als Pro-Bauern-Initiative zur Stärkung der heimischen Landwirtschaft.

„Immer mehr Menschen verlangen nach einer Änderung – und nehmen die betäubungslose Kastration von Ferkeln, das Töten von männlichen Küken oder die elenden Tiertransporte nicht länger hin. Vieles können wir aber nicht an der Kassa entscheiden, daher braucht es das direktdemokratische Instrument des Volksbegehrens. Wir hoffen, dass noch viele Menschen in Österreich ihre Stimme erheben“ so Bohrn Mena abschließend.

Frei verwendbare Fotos zur Aktion aus allen Regionen finden sich hier: https://flic.kr/s/aHskRgM5Jt

