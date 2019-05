AM 17. MAI IST KARLSTAG!

Das große Kunstplatz-Karlsplatz Fest bietet erneut ein vielfältiges und umfangreiches Programm.

Wien (OTS) - Ab 11.30 Uhr führt die siebenstündige Karlsplatz-MegaTour quer über den Platz hinein in die Kulturinstitutionen, das Zusteigen ist jederzeit unkompliziert möglich, zudem stehen weitere Spezial-Führungen in den Kunst- und Bildungsinstitutionen am Plan (Secession, Musikverein, Otto Wagner Pavillon des Wien Museums, TU Wien, Radiokulturhaus und 3. Mann Tour von Wien Kanal).

Um 13 Uhr ladet die Technische Universität anlässlich 100 Jahre Frauenstudium zu einem aktionistischen Hürdenlauf durch den Resselpark, um 17h bringt die als rosarote Torte gestaltete Plattform für Streitreden einen dichten Parcours mit Performances & Poetry.

Am Nachmittag startet auch das traditionelle Fest am Teich vor der Karlskirche mit Kinder-Kulturprogramm und ab 19 Uhr mit ausgewählten Konzert-Highlights. Die Wienerlied-Heroen Die Strottern machen den Anfang, Schlagzeugerin Katharina Ernst folgt mit ihrem Solo-Programm „Extrametric“ und bei Einbruch der Dunkelheit singt Paul Plut seine „Lieder vom Tanzen und Sterben“.

Karlstag am Karlsplatz

Freitag, 17. Mai 2019 ab 11.30 Uhr

Eintritt frei

Programminfos und Foto-Downloads unter www.karlsplatz.org





KARLSPLATZ MEGATOUR



11.30 Karlskirche

12.15 Evangeliche Schulen

12.45 Musikverein

13.30 Otto Wagner Pavillon des Wien Museums

14.00 Technische Universität

14.30 Pause

15.00 Künstlerhaus | Stadtkino | brut

15.30 ORF Radiokulturhaus

16.10 Wien Kanal „Der 3. Mann“ - Ausstellung Esperantopark

16.30 Secession

17.15 Kunsthalle Wien Karlsplatz | Karlsgarten

18.00 Plattform für Streitreden im Resselpark - TU Wien



+ + + + + + + + + + + + + + +





SPEZIAL-FÜHRUNGEN IN DEN KUNST-, KULTUR- und BILDUNGSHÄUSERN

Treffpunkt vor Ort (Foyer) – Eintritt frei*



13.00 – 14.00 3. Mann Tour - Wien Kanal **

13.00 – 14.00 TU Wien "Upside Down – Vom Dachboden bis in den Keller“

13.30 – 14.30 Wiener Musikverein „Der klassische Konzertbetrieb im 21. Jahrhundert“

14.30 – 15.30 TU Wien „Upside Down – Vom Dachboden bis in den Keller“

15.00 – 16.00 ORF RadioKulturhaus „Backstage-Führung“

16.00 – 16.30 Wien Museum/Otto Wagner Pavillon „Der Otto Wagner Pavillon am Karlsplatz“

17.00 – 18.00 Vienna Secession „Kuratorinnenführung zu den Ausstellungen von Peter Doig, Fernanda Gomes und Martine Syms“



*First come – first serve bei begrenzter TeilnehmerInnenanzahl.

**Teilnahme (20 Pers.) nur mit Anmeldung unter willkommen @ drittemanntour.at



+ + + + + + + + + + + + + + +





100 JAHRE FRAUENSTUDIUM – TU WIEN



HÜRDENLAUF - Der mühsame Weg der Frauen in die TU Wien, 13.00 – 17.00





Beim Hürdenlauf zwischen U-Bahn-Ausgang und TU Wien-Haupteingang geht es darum, Hürden zu thematisieren, umzuwerfen und an Lauftechnik und der Laufdynamik zu arbeiten.

Jede/r kann mitmachen! Treffpunkt: U-Bahn-Ausgang U2 beim Resselpark



PLATTFORM FÜR STREITREDEN, 17.00 – 19.00



17.00 AUFTAKT Katharina Ernst, Schlagzeug

17.10 PLATTFORM FÜR STREITREDEN Barbara Holub & Christine Hohenbüchler, Intro

17.15 PERFORMANCE Die Brutpflegerinnen (brut)

17.45 LYRIK Petra Ganglbauer und Judith Nika Pfeifer

18.00 PERFORMANCES Purrr!_femme!_ance! - RADS Radical Anarchist Dangerous Sisters - "Wer hat Angst vor Gerda Matejka-Felden?" - präsentiert von Henrie Dennis, Natalie Ananda Assmann & Mirjana Djotunovic (Wienwoche)

18.35 LYRIK Daniela Chana

18.45 SPOKEN WORD POETRY Yasmin Hafedh aka Yasmo (Popfestkuratorin)



Die Plattform für Streitreden ist ein Projekt des Institut für Kunst und Gestaltung, kuratiert von Prof. Christine Hohenbüchler und Barbara Holub in Kooperation mit KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien. Programmgestaltung am Karlstag durch karlsplatz.org

+ + + + + + + + + + + + + + +





FEST AM TEICH



14.00 Trommeln mit Raymond Walker und den SchülerInnen der J. S. Bach-Musikschule

14.00-17.00 Schach im Park! Reinhold Achs und der Schachkurs der Evangelischen Volksschule ladet FestbesucherInnen zum Spiel

14.00-18.00 Kinderwerkstatt mit divina art: Töpfern, Walken und Objekte aus Draht formen

15.00-18.00 Kinder-Special: Heute bin ich Mitglied im Künstlerhaus Wien - gemeinsam kleine Kunstwerke gestalten.

15.00-18.00 Buskers Show mit famosen StrassenkünstlerInnen

15.00 Wladigeroff Bros. Quartet LIVE, präs. von der Kreuzherrenmusikschule Karlskirche





19.00 Die Strottern LIVE - Lebende Legenden im Wienerliedhimmel

20.00 Katharina Ernst LIVE - Am Schlagzeug – Extrametric!

20.30 Paul Plut LIVE – Lieder vom Tanzen und Sterben, die lyrisch und musikalisch mit beiden Händen am Wahnsinn kratzen





23.00 Das Stadtkino Wien zeigt nach dem Auftakt der Transition Queer-Filmnacht Mara Mattuschkas Film Phaidros. Eintritt frei.

























