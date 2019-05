APA-Sommer-Campus: Praxis-Update für Kommunikationsprofis

APA-Campus-Weiterbildungsangebot erstmals mit Sommerprogramm – Kompaktes Praxis-Know-how an vier Tagen zu Video, Text, Campaigning und Influencer-Marketing

Wien (OTS) - Abwechslungsreich, anwendungsorientiert und außergewöhnlich – so präsentiert sich der erste APA-Sommer-Campus. In einem viertägigen Workshop im Juli oder August erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einblicke in die Themenschwerpunkte Video, Text, Campaigning und Influencer-Marketing. Angesprochen sind Marketing- und Kommunikationsprofis, die ihr theoretisches Basiswissen um praxisnahe Kompetenzen erweitern wollen.

„Die Anforderungen an Kommunikationsfachleute verändern sich durch die Digitalisierung stetig. Es gilt, ständig am Ball zu bleiben. Der APA-Sommer-Campus lädt daher zu einem gezielten Wissensaufbau in kürzester Zeit ein. Erfahrene Expertinnen und Experten vermitteln in nur vier aufeinanderfolgenden Tagen gebündeltes Praxis-Know-how zu aktuellen Marketing- und Kommunikationsthemen – und das in einer sommerlich-erfrischenden Atmosphäre“, zeigt sich APA-OTS-Geschäftsführerin Julia Wippersberg vom Angebot überzeugt.

Video- und Schreibübungen finden sowohl im Park als auch im Seminarraum oder im APA-medialab statt. Interessierte können zwischen zwei Terminmöglichkeiten im Juli oder im August wählen.

Praxis-Know-how an vier aufeinanderfolgenden Tagen:

Tag 1: Videoworkshop - Video-Storytelling mit dem Smartphone (Robert Nowak, APA-OTS)

Tag 2: Schreibworkshop - Tipps für einen perfekten Schreibstil und den richtigen Aufbau eines Pressetextes (Christoph Schwarz, Kurier)

Tag 3: Campaigning - Menschen involvieren, mobilisieren und begeistern (Josef Barth und Yussi Pick, Pick&Barth)

Tag 4: Influencer Marketing - Gekommen, um zu bleiben (Victoria Egger, August)

Termine:

Montag, 22. bis Donnerstag, 25. Juli 2019 oder

Montag, 19. bis Donnerstag, 22. August 2019

jeweils von 09:30 Uhr bis 15:00 Uhr

Weitere Informationen, Kosten und Anmeldung unter:

https://eventmaker.at/apa-campus/apa-sommer-campus/

Über APA-Campus

APA-Campus ist das Weiterbildungsangebot der österreichischen Nachrichtenagentur. APA-Campus bietet Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Öffentlichkeitsarbeit und Medien einen informativen, spannenden und angenehmen Rahmen, in dem fundierte Kenntnisse aus unterschiedlichen Disziplinen der Kommunikation in Theorie und Praxis vermittelt werden. Das räumliche Umfeld der APA am Wiener Naschmarkt ermöglicht Lernen und Networken im Zentrum des News-Geschehens. APA-Campus entspricht den Anforderungen des Qualitätssicherungsverfahrens für Wiener Bildungseinrichtungen („wien-cert").

