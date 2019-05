LR Teschl-Hofmeister zum „Tag der Familie“

„Das familiäre Miteinander stärken“

St. Pölten (OTS/NLK) - Vor 25 Jahren wurde zum ersten Mal der 15. Mai von den Vereinten Nationen als internationaler „Tag der Familie“ gefeiert und soll seitdem die Stellung der Familie in der Gesellschaft stärken. Anlässlich dieses Welttags betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister einmal mehr die Bedeutung von gemeinsamen Unternehmungen. „Auch, wenn sich Familienformen in der modernen Gesellschaft geändert haben, ist eines gleichgeblieben: Die gemeinsame Zeit mit der Familie zählt nach wie vor zum wertvollsten Gut. Mit den Generationenfesten der NÖ Familienland GmbH, den Ausflugstipps und dem kostenfreien NÖ Familienpass möchten wir Niederösterreichs Familien Ideen geben und Anreize schaffen“, sagt Teschl-Hofmeister und erinnerte an das „NÖ Familienmagazin für alle Generationen“. Zurzeit nutzen 202.000 Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses die Aktionen von mehr als 880 Vorteilsgebern.

Ein besonderes Kulturhighlight für die gesamte Familie erhalten die Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses zurzeit mit der Aktion „10x10: Familien entdecken unsere Museen!“. Familien zahlen in allen beteiligten niederösterreichischen Museen pro Familie und pro Museum nur zehn Euro Eintritt, und das unabhängig von der Anzahl der Kinder. Neben diesem familienfreundlichen Preis wartet zudem ein Familienpass-Extra mit kostenlosen „Goodies“, wie Führungen oder Workshops zum Museumsvergnügen. Und wer auf der Suche nach einem Spieletag für alle Familienmitglieder ist, der ist am 26. Mai im Kulturbezirk St. Pölten gut aufgehoben: Die NÖ Familienland GmbH holt den Internationalen Weltspieltag nach Niederösterreich und verwandelt den Platz vor dem Museum Niederösterreich in eine öffentliche Spiel-und Straßenkunst-Zone. Von Riesenseifenblasen über Luftballonkünstler, Clowns bis hin zur Roten Kreuz-Suchhundestaffel wartet von 10 Uhr bis 17 Uhr ein tolles Programm auf Jung und Alt, und das bei freiem Eintritt.

„Ausflüge stärken den Zusammenhalt in der Familie. Aber wir wissen auch, wie teuer ein ganzer Tag unterwegs mit der Familie werden kann. Über diese Freizeitangebote und Vergünstigungen können wir ein Stück dazu beitragen, das Familienleben spürbar leistbarer zu gestalten“, freut sich Teschl-Hofmeister.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at. www.noe-familienland.at, www.familienpass.at.

