Dr. Bernd Metzner wird am 15. Mai 2019 Finanzvorstand der Gerresheimer AG

Düsseldorf (ots) - Dr. Bernd Metzner (48) wird am 15. Mai 2019 Finanzvorstand der Gerresheimer AG. Dr. Bernd Metzner war seit 2014 Finanzvorstand der im SDAX notierten Ströer SE & Co. KGaA.

"Ich freue mich auf die finanzielle Expertise und langjährige Branchenerfahrung, die Dr. Bernd Metzner in den Vorstand einbringt. Gemeinsam mit ihm und Dr. Lukas Burkhardt bilden wir ein starkes Vorstandsteam, das das nachhaltige Wachstum von Gerresheimer vorantreiben wird", kommentiert Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG.

Nach Studium der Betriebswirtschaftslehre in Siegen, Promotion und Berufseinstieg in einer Kanzlei bekleidete er von 2002 bis 2011 unterschiedliche Management-Positionen im Finanzbereich des Bayer Konzerns. So war er u.a. verantwortlich für die Koordination der Abspaltung und Börseneinführung von Lanxess, CFO von Bayer Italien und globaler Finanzchef der Pharmasparte von Bayer. Vor seinem Einstieg bei Ströer war er von Mitte 2011 bis Mitte 2014 als CFO für das weltweit tätige Familienunternehmen Döhler Group in der Verantwortung.

Der Vorstand der Gerresheimer AG (ab dem 15. Mai 2019):

- Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender unter anderem

verantwortlich für die Geschäftsbereiche Plastics & Devices und

Advanced Technologies

- Dr. Bernd Metzner, Finanzvorstand

- Dr. Lukas Burkhardt, Vorstand verantwortlich für den Geschäftsbereich Primary Packaging Glass

