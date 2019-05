Blockchain-Technologie erobert die Immobilienbranche

Blockchain-REAL-Konferenz am 21. Mai in Wien mit dem Who is Who sowie den Machern und Vordenkern der Immobilienwirtschaft

Wien (OTS) - Am 21. Mai findet die blockchain-REAL (BR 19) in Wien statt. Die bereits jetzt nahezu ausverkaufte Konferenz zeigt wie die Blockchain-Technologie die Immobilienbranche verändern wird und welche steuerlichen und rechtlichen Fragen zu beantworten sind. Mit an Bord sind Investoren und Stakeholder aus den verschiedensten Bereichen, um über den Einfluss der Technologie-Revolution zu diskutieren.

Die Revolution der Immobilienwelt aktiv gestalten

„ Wenn eine Technologie die Möglichkeit zur Vereinfachung und Verbesserung birgt, hat sie das Potential Lebenswelten grundlegend zu verändern. Die Blockchain-Technologie hat dieses Potential bereits vielfach bewiesen, steckt im Immobilienbereich aber noch in den Kinderschuhen. Als zukunftsorientiertes Unternehmen ist es deshalb gerade jetzt extrem spannend die Entwicklungen zu verfolgen und aktiv mit zu gestalten “, so Anne-Sophie Labut, s REAL Innovations- und Produktmanagement und blockchain-REAL-Partner.

Einer der Hauptsponsoren der Konferenz ist PwC Legal. Mag. Stefan Paulmayer, Senior Manager und Rechtsanwalt bei PwC Legal: „ PwC Legal unterstützt die BR19 gerne, weil sich die Kanzlei als Vorreiter und early adopter bei innovativen Themen über die Grenzen der klassischen Rechtsberatung hinaus versteht. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung auch von Immobilientransaktionen und den damit zusammenhängenden Herausforderungen wie Tokenisierung von Assets glauben wir, dass gerade die Blockchain-Technologie das Potenzial hat, die Immobilienwelt zu revolutionieren. “

Dr. Daniela Witt-Döring, MRICS, Partnerin bei WEBER & CO. Rechtsanwälte unterstreicht die Notwendigkeit sich mit dieser Technologie intensiv zu befassen: " Am Thema Blockchain kommt man in der Immobilienwirtschaft nicht vorbei! Gerade für Juristen, die bei Immobilientransaktionen in der Vertragserrichtung tätig sind, sind Kenntnisse über diese Technologie und ihre Einsatzmöglichkeiten unverzichtbar. Unter anderem werden Blockchainlösungen - früher oder später - für die Sicherung von Urkunden im Zusammenhang mit Grundbuch und Firmenbuch Verwendung finden."

Smart Contracts sind die Zukunft!

Die Relevanz von Smart Contracts betont auch Mag. Andreas Zederbauer, CEO von dagobertinvest gmbh und einer der Hauptsponsoren der BR 19: „ Als Marktführer im Crowdinvesting haben wir einige tausend Kunden, die sich an kleinteiligen Immobilien-Investments beteiligen. Derzeit passiert das in Form von Nachrangdarlehen. Durch Smart Contracts wird es möglich, elektronische Wertpapiere (STOs) zu begeben, die ähnlich zur Aktie auch Mitbestimmungsrechte sowie das Recht auf Gewinnausschüttung inkludieren. Sobald die Technologie bereitsteht, werden wir unseren Kunden selbstverständlich auch diese Form von Investments zugänglich machen. “

Prominent besetze Podiumsdiskussion

Den Schlusspunkt der blockchain-REAL-Konferenz setzt eine hochkarätig besetzte Podiumsrunde, die der Frage „Blockchain in der Immobilien- & Finanzbranche - Hype oder Zukunftsmodell?“ nachgeht. Dabei sind Mag. Bibiane Kaufmann, FMA, Mag. Dr. Eveline Steinberger-Kern, Gründerin, MD The Blue Minds Company, DI Herwig Teufelsdorfer, MRICS, Real Estate Expert, Dipl.-Ing. Architekt Marc Höhne, Geschäftsführer Drees & Sommer, Mag. Robert Schwertner, Blockchain Business Development 0bsnetwork.com, Mag. Angelika Sommer-Hemetsberger, Vorstand OeKB und Mag. Andreas Zederbauer, dagobertinvest, Marktführer Crowdfunding.

Mehr zur blockchain REAL Konferenz: www.blockchain-real.at

