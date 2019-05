Holocaust-Überlebende: „Sehe eine beängstigende Entwicklung in Europa. Bitte geht’s wählen!“

Eindringlicher Video-Appell der Holocaust-Überlebenden Helga Feldner-Busztin zur Teilnahme an der EU-Wahl

Wien (OTS) - In einem von SOS Mitmensch veröffentlichten Video-Appell zeigt sich die Holocaust-Überlebende und Zivilcourage-Preisträgerin Helga Feldner-Busztin tief besorgt über die „beängstigende“ politische Entwicklung in Europa. Sie warnt vor dem „Rechtstrend“ und vor Rassismus und ruft eindringlich zur Teilnahme an der EU-Wahl am 26. Mai auf.

Feldner-Busztin: „Beängstigende Entwicklung.“

„Ich bin schon 90 Jahre alt und habe schon sehr vieles gesehen in meinem Leben, aber was jetzt in den wesentlichen Staaten von Europa an der Spitze ist, ist beängstigend“, so die Holocaust-Überlebende Helga Feldner-Busztin in ihrem Video-Appell. Feldner-Busztin warnt vor dem „Rechtstrend“ und dem „Trend, Menschen nach ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihrer Herkunft schlechter zu behandeln als die eingeborene Bevölkerung, die glaubt, dass das ein Privileg ist, dass man irgendwo geboren ist und das einem dadurch Vorteile zukommen, nur weil man irgendwo weiß ist, bei der passenden Religion oder bei der passenden Partei.“

Appell: „Bitte geht’s wählen, es ist sehr wichtig!“

„Wesentlich ist die Europa-Wahl und da ist eine breite Auswahl von Parteien, die wählbar sind und die Europa nicht zerstören wollen und die für eine ganz gewöhnliche Demokratie für alle dastehen. Deswegen sage ich: Bitte geht’s wählen, es ist sehr wichtig!“, ruft Feldner-Busztin eindringlich zur Wahlteilnahme auf. Den gesamten Video-Appell von Helga Feldner-Busztin finden Sie HIER.

Prominente rufen zur Stimmabgabe auf

Bis zur EU-Wahl präsentiert SOS Mitmensch mehrere Video-Appelle von prominenten Persönlichkeiten, die zur Wahlbeteiligung aufrufen. Den Anfang machten die SchauspielerInnen Hans Sigl und Verena Altenberger sowie die Musikerin Mavi Phoenix. Die von Albert Waaijenberg gedrehten Videospots werden in sozialen Netzwerken sowie in zahlreichen Kinos und im Fernsehen in ganz Österreich ausgestrahlt

Sämtliche Video-Appelle zur EU-Wahl finden Sie auf dem YouTube-Kanal von SOS Mitmensch.

