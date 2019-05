ARBÖ: Salzburg Marathon bringt zahlreiche Straßensperren

Wien (OTS) - Auch dieses Jahr sind beim Salzburg Marathon wieder 80 Nationen rund um den Erdball vertreten. Die Mozartstadt präsentiert am Sonntag, dem 19. Mai, die größte Aktivsportveranstaltung des Bundeslandes. Dies bringt auch wieder zahlreiche Verkehrssperren (von 8:45 Uhr bis längstens 20:00 Uhr) für die Autofahrer. Radfahrer und Fußgänger sind von den Sperren kaum betroffen. Der Start erfolgt am Hanuschplatz, während es das Ziel direkt beim Festspielhaus am Max-Reinhard-Platz zu durchqueren gilt. Umleitungen, Verzögerungen und Einschränkungen (auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, hier wurde ein Sonder-Liniennetzplan erstellt) werden vielen Autofahrern nicht erspart bleiben. Gelaufen und daher für den Verkehr gesperrt, wird unter anderem in der Griesgasse, der Josef-Preis-Allee, der Hellbrunner Straße, der Keltenallee, der Franz-Huemer-Straße, der Augustinergasse, dem Elisabethkai, teilweise dem Mirabellplatz, dem Mozartplatz, dem Residenzplatz oder auch dem Alten Markt.

"Autofahrer sollten die Innenstadt sowie die betroffene Laufstrecke so gut wie möglich meiden. Beim Queren der Laufstrecke sind unbedingt die Anweisungen der Streckenposten und der Polizei Folge zu leisten und gegebenfalls Wartezeiten von einigen Minuten in Kauf zu nehmen", meldet Jürgen Fraberger vom ARBÖ Informationsdienst.

